Предварительный обзор Huawei Mate RS Porsche Design. Очень дорого

2018-04-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Huawei Mate RS Porsche Design; [59]
Когда вы думаете, что iPhone X является дорогим смартфоном, в Китае смеется один дизайнер Huawei. Буквально недавно был анонсирован смартфон Huawei P20, как компания сразу после этого показала и свою новинку Huawei Mate RS Porsche Design. Это тот же гаджет, с теми же характеристиками, но в эксклюзивном дизайне корпуса, за который просят больше двух тысяч евро. Только вдумайтесь — за совершенно обычный смартфон без каких-либо драгоценных камней и дорогих металлов просят как за Vertu! Мы решили ознакомиться с характеристиками продукта и рассказать вам о тех преимуществах, которые может получить пользователь за такие громадные деньги. Да, я не могу назвать стоимость адекватной, хотя все понимают, что 500 евро здесь прибавила к цене компания Porsche, как минимум. Дизайнерские вещи всегда были дорогими, но при чем тут смартфон и его дизайн — другой вопрос. Вот давайте и посмотрим.

Дизайн корпуса

Лицевая панель смартфона сразу демонстрирует нам кардинально другое отношение к дизайну — сюда под дисплей уместили логотип Porsche Design, над дисплеем имеется рамка черного цвета, которую решили уплотнить и сделать симметричной рамке под экраном. Даже монобровь устанавливать на экран не пришлось, все камеры и динамик поместились без особого труда. Стоит также отметить, что стекло справа и слева от дисплея загнуто по краям, как на Samsung Galaxy S8 Edge, например, что позволило при более компактных размерах уместить большую диагональ. Не могу сказать, что это прямо крутое решение, ведь большинство устройств на рынке уже отказались от загнутого стекла. Но, выглядит гаджет действительно круто, дорого-богато, не так, как все остальные. На тыльной стороне смартфона камера расположена по центру корпуса, а не в углу, как у оригинальной модели, под камерой имеется сканер отпечатков пальцев, а под ним уже логотип PD. Тыльная сторона оказалось очень крутой.

Характеристики начинки

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Kirin 970 от компании Huawei, который работает на восьми вычислительных ядрах с повышенной тактовой частотой. Производительности у смартфона предостаточно для любых задач, вы можете хоть в игры играть, хоть видео монтировать, хоть фото редактировать. Поддерживать общую производительность устройства будет оперативная память на 6 гигабайт, этого тоже хватит с приличны запасом. И, что самое интересное, сюда установили 256 и 512 гигабайт встроенной памяти для хранения контента!

Бонусы

Главной фишкой продукта, помимо дизайна корпуса конечно же, является его дисплей — 6 дюймов диагонали с разрешением 2880 на 1440 точек. Это полноценный 2К+ дисплей с соотношением сторон 18:9, который можно использовать для любых задач и не портить себе зрение, не разочаровываться в качестве картинки и так далее. В плане картинки этот дисплей действительно уделал всех конкурентов и выглядит потрясающе. Порадовали и камеры — они отлично снимают, правда от оригинального смартфона не отличаются.

Итог

Теперь о стоимости продукта — смартфон в минимальной комплектации с 256 гигабайтами встроенной памяти стоит 1695 евро, а вариант в топовой комплектации на 512 гигабайт стоит 2095 евро. Это довольно дорогие варианты, которые явно нацелены не на широкую аудиторию. Отличный вариант для тех, кто хочет действительно крутой девайс с уникальным дизайном, но не хочет платить за золотые и платиновые устройства, кто хочет производительность и хорошую камеру. Вполне возможно, что это будет популярный девайс в сегменте бизнес-клиентов.


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