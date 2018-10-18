Предварительный обзор Huawei Watch GT. Шикарные умные часы

Рынок умных часов активно умирает — об этом говорят как аналитики рынка, так и те, кто сами эти часы производит. Здесь проблема заключается даже не в том, что часы плохие или что-то в таком духе, нет. Просто пользователи не спешат часто обновлять свои устройства. Допустим, вы купили умные часы от Apple. Через сколько лет у вас появится желание эти отложить на полку и купить новые? Думаю, что года через три, а может и больше, ведь особо новых технологий там не будет в ближайшее время. С менее популярными брендами ситуация и того хуже. Вот выпустили часы Huawei Watch GT, они очень интересные и привлекательные, у них целый ворох разнообразных преимуществ, но они мало кому интересны, так как все желающие уже приобрели этот тип устройства. Мы сегодня более детально посмотрим на то, что продукт умеет, расскажем вам много интересного, а вы потом в комментариях напишете нужны вам такие часы или нет.

Дизайн корпуса

Разработчики данного устройства явно решили, что нужно идти в сторону классического дизайна. Это позволяет убивать сразу двух зайцев — можно привлечь аудиторию, которая более консервативно относится к подобным продуктам, плюс порадовать любителей новых технологий чем-то серьезным. В итоге мы получили круглый циферблат, от которого отказалась огромная группа производителей, плюс аппаратные элементы управления на корпусе. Выглядит это довольно привлекательно — увесистая рамка вокруг циферблата, стильные цифры на контуре, большая диагональ и удобное расположение элементов управления. Естественно, у пользователя будет возможность без труда выбрать подходящий ремешок, который максимально подходит для повседневного использования. А вот вариантов корпуса мы обнаружили всего два — серебристый и черный. И этого уже предостаточно.

Характеристики

За основу новых часов взята система-на-чипе Cortex-M4, которая выделяется на фоне потенциальных конкурентов довольно приличной экономией заряда батареи. Если вы включите специальный режим, отключающий ненужные активности и датчики, то часы смогут на одном заряде батареи проработать до 30 суток. Это приличный результат для современного продукта, учитывая, что конкуренты работают около суток-двух. Хотя, конечно, при работе всех датчиков и сенсоров часы проработают заметно меньше. Точная фибра не называется, но это явно не месяц автономной работы, даже не близко.

Итог

Часы наделили шикарным дисплеем с диагональю 1,39 дюйма при разрешении 454 на 454 точки. Это не самое высокое разрешение на рынке, но картинка получается довольно плотной и проблем с чтением уведомлений у вас точно не возникнет. Матрица построена по технологии AMOLED с широкими углами обзора и прочими преимуществами, которые позволяют действительно работать с часами, а не только время смотреть. Отметим наличие датчика сердечных сокращений TruSeen 3.0, который снимает показатели с приличной точностью. В принципе, остальные параметры продукта не очень интересны, это же не смартфон.

Хотя вариантов циферблата всего два, разработчики разделили часы на совершенно иные категории. Например, базовой версией считается Watch GT Sport, это продукт для спортсменов с резиновым ремешком и черным циферблатом. Стоит такое счастье всего 199 евро, в долларах пока что стоимость не называют. За часы под названием Watch GT Classic, которые ориентированы на ценителей классики, просят уже 249 евро. Отличие лишь в ремешке, который в данном случае выполнен из кожи. Не очень дорого, на самом деле, но у конкурентов и фишек заметно больше получается.