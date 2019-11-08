Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдвижной камерой

Дизайн корпуса

Сегодня мы поговорим о достаточно крутом решении, которое выглядит стильно, предоставляет вам массу возможностей для отдыха и работы, плюс при этом смартфон стоит недорого. Давайте изучим его сильные стороны и постараемся найти слабые. Хотя, последнего, к счастью, практически нет. Все же Huawei знает толк в том, как правильно делать смартфоны.

Характеристики

Производитель решил ничего не менять в своем привычном дизайне устройства и выпустил гаджет, который достаточно стильно выглядит и при этом сразу указывает нам на то, что это продукт от компании Huawei. К примеру, у Huawei Y9s на тыльной панели можно заметить достаточно красивый градиент у модели в голубом оформлении, плюс везде заметен фирменный минимализм. На фронтальной панели расположена рамка черного цвета, она довольно компактная и тонкая, справа и слева ее вообще практически не видно, сверху имеется динамик, а снизу более толстый «подбородок». На тыльной стороне у нас находится система из камер, она установлена вертикально, плюс логотип компании и вспышка. На боковой грани расположен сканер отпечатков пальцев — это весьма удачное решение, которое позволяет избавить тыльную панель от ненужных элементов. В целом, внешний вид устройства мне очень понравился.

Особенности

В основе производительности смартфона Huawei Y9s лежит процессор Kirin 710F, который компания Huawei самостоятельно разработала и произвела. Данный процессор работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,2 гигагерца, чего вполне достаточно для того, чтобы вы с комфортом играли в игры, получали удовольствие от развлекательного контента и прочих активностей. Стоит отметить, что в синтетических тестах данный процессор показывает себя просто отлично — он легко уделывает потенциальных конкурентов и при этом почти не нагревается. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память объемом 6 гигабайт, а хранить личный контент вы сможете на накопителе объемом 128 гигабайт. Этого предостаточно, чтобы назвать смартфон успешным решением за свои деньги — гаджет стоит недорого, а железо у него довольно производительное.

Итог

Главной фишкой смартфона является фронтальная камера, которая расположена на выдвижном модуле — вы просто нажимаете на кнопку камеры и механизм выезжает. Это не новая фишка и у многих других компаний такое решение уже есть, но все равно довольно интересно реализовано. Разработчики готовы убрать вырез в дисплее, который далеко не всем нравится, чтобы предоставить более современную технологию и сделать дизайн устройства более привлекательным. Также стоит отметить экран — он достаточно большой, диагональ достигает 6,59 дюйма, а разрешение составляет 2340 на 1080 точек. Это крайне качественный дисплей, который позволяет вам наслаждаться качественной картинкой, читать книги, смотреть фильмы и все в таком духе. Отличный вариант на тот случай, если вы очень много смотрите в экран смартфона и хотите, чтобы при этом глаза ваши не уставали.

Главное преимущество устройства, помимо классного экрана и выдвижной камеры, заключается в стоимости смартфона — производитель просит всего 239 долларов за данный смартфон. Для устройства с достаточно мощным процессором, крутой системой камер, большим дисплеем и стильным корпусом это довольно дешево, особенно если посмотреть в сторону других смартфонов с приблизительно аналогичным набором преимуществ. Если вам хочется мощный и доступный вариант, то этот смартфон подойдет просто идеально.