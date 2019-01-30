Предварительный обзор HyperX Alloy Core RGB. Клавиатура на мембране

2019-01-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - HyperX Alloy Core RGB; [55]
В последнее время механические клавиатуры стали пользоваться какой-то невероятной популярностью среди пользователей — геймерам понравилось играть на механике и она стала более доступной. Правда, механические клавиатуры все еще остаются более дорогими, чем мембраны, да и там тоже есть свои недостатки. Например, если вы хотите играть ночью в активные игры и при этом не будить половину дома звуками щелчков на клавиатуре, то лучше посмотреть на мембрану. Вы удивитесь, но на рынке есть несколько действительно крутых продуктов этого типа, которые способны удовлетворить все ваши потребности. Например, вот в продажу поступила новинка HyperX Alloy Core RGB, которая полностью построена на мембране и выглядит настолько интересно, что в сторону механики и смотреть не захочется. Сегодня мы поговорим о данной новинке, чтобы вы понимали, почему она настолько хорошо реализована.

Дизайн корпуса

Начнем, пожалуй, с самого главного — с внешнего вида. Разработчики решили, что клавиатура должна быть выполнена в классическом дизайне со стандартной раскладкой клавиш, плюс будет дополнительная панель, куда установили клавиши смены режимов подсветки и клавиши для работы с мультимедиа. Примерно по такой же схеме раскладки клавиш выполнены и флагманские механические клавиатуры этой же компании. Клавиши расположены по классической схеме, все очень удобно и понятно — переучиваться под новую раскладку нет необходимости. Думаю, что для многих пользователей это крайне важный момент при покупке нового устройства ввода. Отдельно порадовали клавиши для управления громкостью — очень удобно прямо во время игры выключить звук вовсе или сделать его тише, например. В плане внешнего вида вопросов вообще нет — реализовали все самые крутые задумки на отличном уровне.

Кроме того, дизайнеры этого продукта решили, что нужно кроме правильной раскладки предоставить потенциальному покупателю еще и красивую подсветку. Например, у вас есть полоса, которая отделяет верхнюю панель с клавишами мультимедиа от основного блока клавиш. Она красиво светится и переливается, в темноте выглядит вообще шикарно. Сами клавиши тоже подсвечиваются — есть подсветка и символов, и подложки под ними. Повторюсь еще раз — в темноте использовать такое устройство очень приятно и удобно, всегда быстро находишь нужные клавиши и моментально взаимодействуешь с виртуальным миром.

Характеристики

Стоит понимать, что мембранная клавиатура ощущается совершенно не так, как механическая. Здесь более мягкий ход клавиш, его практически не чувствуешь и нет той обратной отдачи, которая прямо выталкивает клавишу обратно. Есть поддержка технологий Anti-Ghosting и Key Rollover, позволяющих не переживать о количестве нажатых одновременно клавиш. Подсветка реализована шестью разнообразными эффектами и тремя уровнями яркости, так что вы можете настроить все под свои потребности или эстетические предпочтения. Помимо этого, вы всегда можете настраивать подсветку в пяти отдельных зонах.

Итог

Теперь о самом главном преимуществе данного продукта — стоимости. За клавиатуру просят всего 50 долларов, что невероятно дешево, если сравнивать с конкурентами на механической основе. И такая клавиатура имеет массу своих преимуществ, которые для кого-то будут решающими. Качество при этом на самом высоком уровне и вы можете без труда играть на данном продукте хоть каждый день по десять часов и ничего с клавиатурой не случится. Отличная новинка на тот случай, если к механике вы еще не готовы, но хотите высокого уровня сборки и качества.


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