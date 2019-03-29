Предварительный обзор HyperX QuadCast. Микрофон для стримеров

2019-03-29, Автор - Влад Волошин; Продукт - HyperX QuadCast; [103]
В последнее время стримеров стало очень много — буквально каждый школьник или студент хочет вести свой канал, играть в игры и получать за это деньги. Конечно, получается далеко не у всех. Кто-то ужасно ведет свое вещание и его просто неинтересно слушать, а кто-то страдает из-за плохой технической составляющей. К примеру, есть тьма неплохих каналов, которые интересно смотреть, но качество видео или звука там слишком низкое. Раньше для улучшения звука нужно было брать какой-то дорогой микрофон и настраивать его положение на столе, докупать отдельно «паук». Сейчас же вы можете просто заказать микрофон HyperX QuadCast, который выглядит круто, передает отлично звук и позволяет за вполне адекватные деньги получить хорошее качество звучания на ваших трансляциях. А большего нам и не нужно. Сегодня посмотрим, так ли хорош новый микрофон и разберемся, почему его все так активно хвалят.

Характеристики

Начнем с того, что разработчики решили свести к минимуму сложности при подключении устройства к компьютеру или ноутбуку, так что подключение здесь идет по USB. Вы просто втыкаете кабель в компьютер и уже можете вещать. Это достаточно неплохое решение, ведь нет проблем с экранированием и прочими особенностями подключения по встроенной звуковой карте материнской платы. Для мониторинга за качеством звука можно подключать наушники по 3,5-мм кабелю. Это очень удобно, если вы хотите без дополнительного оборудования слышать свой голос и отрегулировать его громкость или другие параметры. Для записи звука есть четыре типа работы микрофона — стерео, всенаправленным, кардиоидным и двунаправленным. Это дает пользователю необходимую гибкость при ведении стримов, если вы, к примеру, решите вести трансляцию еще с кем-то, кто сидит рядом. Это действительно удобно.

Стоит отметить, что в конструкции предусмотрен поп-фильтр, который удаляет слишком высокие частоты во время вашего разговора и избавляет трансляцию от всевозможных шумов. Обычно для микрофонов такой фильтр нужно покупать отдельно, здесь же он предусмотрен конструкцией и отлично справляется с поставленными задачами. Записывает микрофон на битрейте 16 бит, чувствительность составляет -36 дБ, так что в плане качества проблем быть не должно. Это достаточно качественное в техническом плане устройство, которое порадует вас качеством записи звука. Большего от микрофона вроде как и не требуется.

Дизайн корпуса

Конечно, многие думают, что помимо качества звучания от микрофона больше ничего не требуется. Но, на практике получается совершенно иначе — стримеры хотят не только чистый голос, но и красивый микрофон, ведь он в любом случае попадет в кадр. И в этом плане у новинки все очень хорошо — HyperX QuadCast смотрится очень привлекательно и солидно, сразу понимаешь, что этот микрофон стоит своих денег. Здесь вам и качественный черный пластик, и «паук» сразу в комплекте, и красный цвет очень привлекательный. Мне такой внешний вид очень понравился.

Итог

Самое приятное в новом микрофоне — цена. Производитель и раньше радовал нас высоким качеством продукции за вполне адекватные деньги, теперь же нам предлагают микрофон очень высокого класса всего за 11990 рублей. За свои деньги это очень крутое решение, которое и звук записывает отлично, и выглядит вполне привлекательно. Для стримеров, которые хотят повысить качество своих трансляций, это лучшее решение. Осталось только правильно расположить устройство на столе и можно запускать свою трансляцию мечты. Хорошо, когда крупные компании выпускают такие продукты.

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