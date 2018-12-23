Предварительный обзор LG UltraWide 49WL95. Очень широкий монитор

В последнее время производители стали выпускать какие-то совершенно невероятные мониторы, которые поразят вас не только характеристиками, но и своим дизайном. ярким примером устройства, которое вас точно поразит, является монитор LG UltraWide 49WL95. В LG решили, что нужно предоставить совершенно невероятный монитор, который не просто удивит потенциальных покупателей, а полностью изменит отношение к широкоформатным мониторам. Оказалось, что реализовать это вполне возможно и компания уже отправила свой продукт в анонс, значит сколько он и в продаже появится. Какие особенности у новой модели? Мы об этом детальнее поговорим в ближайшее время, но нужно сразу отметить, что такого рода продукция стоит определенных денег. Вы не можете получить монитор с диагональю дисплея 49 дюймов от крупного бренда за адекватные деньги, так что давайте с пониманием отнесемся к этому моменту.
ХарактеристикиКак вы уже догадались из названия, у данного монитора диагональ составляет 49 дюймов. Это кажется чем-то невероятным и не совсем разумным, но нужно обратить свое внимание вот на какой момент — соотношение сторон здесь составляет 32:9. То есть, это два обычных монитора диагональю около 27 дюймов и соотношение сторон 16:9, который поставили рядом и соединили. Так что громадной диагонали на самом деле нет, его просто растянули, чтобы получить красивые цифры и возможность рекламировать свой продукт. Разрешение экрана составляет 5120 на 1440 точек, то есть 2К разрешение, просто немного вытянутое по горизонтали. Картинка сочная, плотная, четкая и работать с ней будет крайне приятно. Основные характеристики монитора вызывают вау-эффект, пока не разберешься немного детальнее. Тогда становится понятно, что это безумно круто, но не так, как вы ожидали.
Разработчики продукта заявили о поддержке технологии HDR10, которая позволит вам с комфортом просматривать контент и получать более красивую картинку в темных сценах. Это идеально для просмотра фильмов, вот только под такой формат монитора найти фильм будет проблематично. Яркость дисплея составляет 350 кд/м2, это отличный показатель для современного рынка — у большинства конкурентов этот же параметр достигает 300 единиц. Заявлена поддержка 99% пространства sRGB, то есть работать с видео или фото будет более-менее комфортно, для дизайнеров сгодится. И, что тоже приятно, у монитора имеются 10 Вт динамики для проигрывания музыки или фильмов.
Дизайн корпусаДизайнеры нового продукта решили, что нужно сделать его максимально привлекательным и стильным. Например, рамки вокруг экрана сведены к минимуму, чтобы вам было удобно работать с изображениями. Ножка здесь довольно толстая и прочная, что вполне понятно — такой здоровенный монитор не должен шататься на тонкой ножке. Подставка выполнена в фирменном стиле компании в форме буквы С. Получается крайне надежная конструкция, которая не занимает слишком уж много места на рабочем столе.