Предварительный обзор LG UltraWide 49WL95. Очень широкий монитор

В последнее время производители стали выпускать какие-то совершенно невероятные мониторы, которые поразят вас не только характеристиками, но и своим дизайном. ярким примером устройства, которое вас точно поразит, является монитор LG UltraWide 49WL95. В LG решили, что нужно предоставить совершенно невероятный монитор, который не просто удивит потенциальных покупателей, а полностью изменит отношение к широкоформатным мониторам. Оказалось, что реализовать это вполне возможно и компания уже отправила свой продукт в анонс, значит сколько он и в продаже появится. Какие особенности у новой модели? Мы об этом детальнее поговорим в ближайшее время, но нужно сразу отметить, что такого рода продукция стоит определенных денег. Вы не можете получить монитор с диагональю дисплея 49 дюймов от крупного бренда за адекватные деньги, так что давайте с пониманием отнесемся к этому моменту.

Характеристики

Как вы уже догадались из названия, у данного монитора диагональ составляет 49 дюймов. Это кажется чем-то невероятным и не совсем разумным, но нужно обратить свое внимание вот на какой момент — соотношение сторон здесь составляет 32:9. То есть, это два обычных монитора диагональю около 27 дюймов и соотношение сторон 16:9, который поставили рядом и соединили. Так что громадной диагонали на самом деле нет, его просто растянули, чтобы получить красивые цифры и возможность рекламировать свой продукт. Разрешение экрана составляет 5120 на 1440 точек, то есть 2К разрешение, просто немного вытянутое по горизонтали. Картинка сочная, плотная, четкая и работать с ней будет крайне приятно. Основные характеристики монитора вызывают вау-эффект, пока не разберешься немного детальнее. Тогда становится понятно, что это безумно круто, но не так, как вы ожидали.

Дизайн корпуса

Разработчики продукта заявили о поддержке технологии HDR10, которая позволит вам с комфортом просматривать контент и получать более красивую картинку в темных сценах. Это идеально для просмотра фильмов, вот только под такой формат монитора найти фильм будет проблематично. Яркость дисплея составляет 350 кд/м2, это отличный показатель для современного рынка — у большинства конкурентов этот же параметр достигает 300 единиц. Заявлена поддержка 99% пространства sRGB, то есть работать с видео или фото будет более-менее комфортно, для дизайнеров сгодится. И, что тоже приятно, у монитора имеются 10 Вт динамики для проигрывания музыки или фильмов.Дизайнеры нового продукта решили, что нужно сделать его максимально привлекательным и стильным. Например, рамки вокруг экрана сведены к минимуму, чтобы вам было удобно работать с изображениями. Ножка здесь довольно толстая и прочная, что вполне понятно — такой здоровенный монитор не должен шататься на тонкой ножке. Подставка выполнена в фирменном стиле компании в форме буквы С. Получается крайне надежная конструкция, которая не занимает слишком уж много места на рабочем столе.

Итог

На текущий момент официальной стоимости данного монитора нет, так как его только показали на выставке и пока что не готовят к релизу. Но, это явно очень интересный монитор, который многим будет по душе. Особенно если вы планируете заниматься работой с видео или большим количеством картинок. С текстом, кстати, тоже довольно комфортно работать, у вас всегда будет возможность поставить два приложения ярдом и работать с максимальным удобством. Для домашнего использования он не подходит совершенно, но вот для офисной работы или монтажа — идеально. Ждем официальную стоимость.