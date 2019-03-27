Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X390 Yoga. Очень стильно

2019-03-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo ThinkPad X390 Yoga; [107]
Недавно компания Lenovo официально представила свой новый ноутбук, который предназначен для тех, кто за компьютером не играет, а работает. Для корпоративного сектора, для бизнесменов, сотрудников крупных компаний и так далее. Сегодня мы посмотрим на Lenovo ThinkPad X390 Yoga, изучим возможности этого продукта и решим, стоит ли ноутбук своих денег. Все же на рынке очень много конкурентов и нужно знать, почему именно это решение наиболее интересно аудитории.

Характеристики

За основу производительности ноутбука Lenovo ThinkPad X390 Yoga взят процессор Intel Core i7 восьмого поколения, который отлично справляется с практически любыми задачами, которые вы перед ним поставите. Стоит понимать, что такой процессор подходит даже для монтажа видео или работы с прочим тяжелым контентом, который на более простых ноутбуках будет вызывать дискомфорт. На фоне этого довольно странно выглядит максимальный объем оперативной памяти DDR4-2400 в 16 гигабайт. То есть, вы получаете крайне мощную систему для работы с видео, а оперативной памяти больше 16 гигабайт поставить не можете. Это странно, так как большой объем оперативной памяти помогает работать с теми же фотографиями в высоком разрешении без тормозов и зависаний. Но, видимо, производитель решил, что одна комплектация более предпочтительней и дешевле производстве.

Зато хранить личный контент и прочие рабочие моменты мы можем на накопителе формата PCIe SSD, который можно настраивать по желанию — вы можете поставить накопитель вплоть до 1 терабайта. Этого хватит, чтобы носить в своем ноутбуке предостаточно личной информации, чертежей, документации или рабочих проектов для видео. Конечно, вариант ноутбука на 1 терабайт стоит громадных денег и большинство будет брать заметно меньше памяти, но иметь такую возможность приятно. Отдельно хотелось бы уточнить, что данный ноутбук можно оборудовать модулем NFC и LTE для работы с какими-то беспроводными технологиями и подключению к сотовой сети. Это, опять же, крайне удобно для тех, кто хочет получить максимально полноценное рабочее устройство для путешествий или работы в максимально активном режиме. Далеко не каждому это нужно, но такая функция есть и если она вам необходима, то стоит заказать.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что данный ноутбук создавали для тех пользователей, которые работают в серьезной среде, проводят презентации, встречи и имеют определенный дресс-код. Так что ничего удивительного во внешнем виде данного ноутбука вы не найдете — это довольно простая модель, которая привлекает разве что строгим дизайном, отсутствием лишних декоративных элементов и прочих ненужных штук. Материал корпуса максимально приятный, надежный и практичный, есть ось, позволяющая отгибать дисплей в обратную сторону, есть крайне привлекательная клавиатура. То есть, все самые классные свои фишки компания Lenovo здесь реализовала, просто обошлась без вычурных форм.

Итог

Очень многие пользователи, которые на самом деле далеки от бизнеса и корпоративного сектора, считают, что у современных пользователей есть только MacBook, а все остальные компьютеры никто не считает серьезными инструментами. На самом деле все совершенно иначе, так как большая часть софта для сотрудников крупных компаний создается под Windows. И Lenovo ThinkPad X390 Yoga является ярким примером того, что ноутбуки не от компании Apple вполне могут быть качественными, производительными и эффективными для рабочих задач. Стоит такая радость приличных денег, но заметно дешевле MacBook Pro.

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