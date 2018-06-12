Предварительный обзор Lenovo Watch X. Умные часы от Lenovo

В последнее время умные часы стали настоящим культом — многие пользователи покупают данную новинку даже в том случае, если она вообще не нужна в повседневной жизни. Тем не менее, производители постепенно растут в этом направлении и интересные решения демонстрируются буквально каждый день. Сегодня вот анонсировали умные часы под названием Lenovo Watch X, которые не только выглядят круто, дорого и стильно, но и обладают целым рядом привлекательных особенностей. Сегодня мы посмотрим на эту новинку и оценим возможности продукта в реальной жизни. И, конечно, нужно сравнивать девайс с самым сильным игроком на рынке — Apple Watch. Все же, яблочные часы занимают добрую половину рынка, если не больше, и пользователю нужны серьезные причины, чтобы купить что-то другое. Вот мы и посмотрим есть ли здесь достаточно преимуществ, чтобы говорить о возможности конкурировать с гигантом рынка.

Дизайн корпуса

Часы выглядят достаточно привлекательно и есть ощущение, что производитель хотел сделать их максимально схожими с классической версией часов. Здесь круглый циферблат, ремешок стальной и вообще продукт очень похож на самые обычные часы, которые вы носите каждый день на работу. Это большое преимущество, так как для многих пользователей часы это в первую очередь возможность получить точное время, а потом уже все эти крутые дополнения. Здесь довольно простой и понятный циферблат, на нем есть стрелки и цифры, так что переучиваться на какой-то новый лад нет необходимости. Просто берете продукт, одеваете на руку и пользуетесь каждый день. Корпус серого цвета, он отлично переживает повседневное использование, так что переживать за сколы или царапины не нужно. За внешний вид часов производителя можно лишь похвалить — Lenovo Watch X очень вкусно смотрятся.

Характеристики

Бонусы

Хотя на дисплее имеются стрелки, сам он является лишь экраном. То есть, там ходят не настоящие стрелки, а лишь нарисованные на OLED-панели. Она выглядит просто шикарно и даже в самую солнечную погоду рассмотреть информацию с дисплея не составит проблем. Для подключения к смартфону нужно использовать технологию беспроводной сети Bluetooth 5.0 LE, а работает эта вся красота от батареи объемом 600 мАч. Разработчик уверяет, что батареи хватит на 45 дней активного использования, хотя мы в этом очень сильно сомневаемся.Главным преимуществом данного решения является наличие датчика частоты сердечного сокращения и датчика кровяного давления. Он установлен в нижнюю часть корпуса и сквозь кожу сканирует эти параметры, чтобы выдавать их вам на дисплей смартфона в специальном приложении. Это очень удобная штука на тот случай, если вы хотите заниматься спортом или просто переживаете за свое самочувствие. Сканеры такого типа уже довольно давно используются и они отлично работают. Есть даже случаи, когда такие вот часы спасали жизнь пользователям. Стандартный набор сканеров здесь тоже присутствует, кстати.

Итог

Могу сказать, что может производитель и не сделал переворота на рынке, но часы стоят всего 50 баксов, а это очень и очень дешево. Даже по современным меркам это шикарно — китайские браслеты стоят 35-40 долларов, а здесь полноценные часы. Да и функций здесь предостаточно для казуального пользователя. Если вы давно хотели попробовать данный тип устройств, но не хотели отдавать слишком много денег, то вот вам шикарный вариант попробовать умные часы — 50 баксов это совсем не много, в случае чего вы просто получите хорошие наручные часы с защитой от влаги. Бегать под дождем можно.