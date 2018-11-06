Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro. Челки уходят в прошлое

2018-11-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lenovo Z5 Pro; [98]
Если вы следите за рынком смартфонов, то могли заметить, что год назад буквально каждая вторая компания показывала новинки с челкой, а сейчас все стали активно работать над тем, чтобы выпустить модели без нее. Все дело в том, что у Apple, которая завела моду на вырез в дисплее, отлично оптимизирован софт под эти дела и там все работает отлично, тогда как другим компаниям тратить столько сил на оптимизацию софта не очень хочется. Да и намного интереснее показать что-то уникальное, что может привлечь публику. Сегодня мы поговорим о Lenovo Z5 Pro, который не только выглядит предельно интересно и круто, но и демонстрирует новое инженерное решение. Конечно, у конкурентов тоже есть чем ответить, но пока что мода на слайдеры еще не вернулась. Собственно, давайте посмотрим на сильные стороны этого смартфона и обсудим то, почему слайдер может никогда не стать популярным.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm. Это довольно интересная модель, которая отличается от флагмана лишь частотой — здесь она достигает 2,2 гигагерца, тогда как у 845-й модели частота на уровне 2,8 гигагерца. Зато здесь тоже имеется восемь вычислительных ядер, которые полностью удовлетворят все ваши потребности в играх или развлечениях. Преимущество в том, что данная модель процессора заметно дешевле флагмана, хотя разница в производительности будет минимальной. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 6 гигабайт, тогда как встроенной памяти 64 или 128 гигабайт. Вероятно, этого будет предостаточно для того, чтобы вы работали со всем необходимым контентом без каких-либо серьезных проблем. И это неудивительно, ведь нет пока что игр, которые бы заняли больше оперативной памяти.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида устройство вполне себе уникальное, ведь производитель банально отказался от челки в верхней части дисплея. Для кого-то это действительно важный момент, ведь большей части аудитории не нравилось отдавать львиную часть дисплея под ненужный вырез. Теперь дисплей занимает больше 94% фронтальной панели и выглядит это действительно круто, особенно во время просмотра фильмов. На тыльной стороне расположена основная система камер, там же имеется логотип компании. А где же фронтальная камера, спросите вы. Это очень интересный вопрос.

Особенности

Главной фишкой нового смартфона является выдвижная камера. То есть, здесь не только камера двигается, но и вся тыльная панель — получается некая конструкция слайдера, которая неплохо работает и дает вам ощущения ностальгии. Когда-то, лет десять назад, слайдер был настоящим предметом искусства. На выдвижной панели имеется камера и датчики для распознавания лица, но это кажется не очень удобным. Да и кто знает, сколько такой слайдер проживет. Основной же дисплей выглядит круто и при диагонали в 6,39 дюйма позволяет вам полностью окунуться в мир развлечений.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости данного смартфона, которая выглядит очень смешно на фоне конкурентов. За 290 долларов вам предлагают базовую версию на 64 гигабайта. Это цена какого-то бюджетного смартфона от известной компании, а здесь практически флагман с крутым дисплеем и процессором за эти же деньги. Круто, ничего не скажешь. Для топовой комплектации с 128 гигабайтами памяти производитель выставил ценник в 330 долларов. Это тоже не очень дорого, особенно если посмотреть на потенциальных конкурентов по железу. Смартфон явно стоит своих денег.

Комментарии:
Обзор Heliophobia. Немного страшно...
Обзор Heliophobia. Немного страшноНам на обзор приходит много странных игр, к разработчикам которых есть целый ряд вопросов. Недавно, напри...
Выход беспроводных наушников с биометрич...
Выход беспроводных наушников с биометричСегодня Apple AirPods 2 прошла сертификацию SIG Bluetooth Certification. Появление гаджета в базе данных ...
Apple выпускает исправленное watchOS 5.1...
Apple выпускает исправленное watchOS 5.1На прошлой неделе Apple выпустила watchOS 5.1, вместе с iOS 12.1 и tvOS 12.1, обновление просуществовало ...
Мощная новинка Axon 9 Pro ...
Мощная новинка Axon 9 Pro Работает смартфон, как и положено флагману, на процессоре Snapdragon 845. Это самый актуальный чипсет от ...
Новинка от Palm...
Новинка от PalmPalm работает на Android 8.1 из коробки. Также устройство водонепроницаемо по стандарту IP68 и оснащено 8...
Безрамочный смартфон Vivo Y93...
Безрамочный смартфон Vivo Y93Компания Vivo выпустила недорогой смартфон. Роль «управляющего» отдана Android 8.1 Oreo, дополненной надс...
Lenovo Z5 Pro смартфон имеет дисплей с ...
Lenovo Z5 Pro смартфон имеет дисплей с Компания Lenovo выпустила смартфон среднего варианта. Смартфон оснащен модулем геопозиционирования GPS-Г...
Новинка Blade Max View и его функции ...
Новинка Blade Max View и его функции Компания ZTE выпустила недорогой смартфон. Устройство ZTE Blade Max View оснастили мощным аккумулятором ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор WD My Cloud Home 4 TB (WDBVXC0040HWT-EESN). Персональное облачное хранилищеОбзор WD My Cloud Home 4 TB (WDBVXC0040HWT-EESN). Персональное облачное хранилище
Обзор AXPER Mini. Компактный Full HD видеорегистраторОбзор AXPER Mini. Компактный Full HD видеорегистратор
Обзор Digma LINX A230WT 2G. Защищенный телефон с рациейОбзор Digma LINX A230WT 2G. Защищенный телефон с рацией
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 6/128GBОбзор плюсов и минусов смартфона Samsung Galaxy A9 (2018) 6/128GB
Обзор беспроводных наушников Tronsmart Encore Spunky – самой дешевой и самой крутой альтернативы Apple AirPodsОбзор беспроводных наушников Tronsmart Encore Spunky – самой дешевой и самой крутой альтернативы Apple AirPods
Обзор плюсов и минусов смартфона Apple iPhone Xr 64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Apple iPhone Xr 64GB
Обзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистратор с GSM-модемомОбзор CARCAM COMBO 5. Комбо-видеорегистратор с GSM-модемом
Обзор A4Tech Bloody Q80. Недорогая игровая мышка с подсветкойОбзор A4Tech Bloody Q80. Недорогая игровая мышка с подсветкой
Предварительный обзор ZTE Nubia X. Проща...
Предварительный обзор ZTE Nubia X. ПрощаСовременная мода на уменьшение рамок вокруг дисплея смартфона сначала казалась дикостью, но постепенно во...
Обзор Graveyard Keeper. Хочешь стать мен...
Обзор Graveyard Keeper. Хочешь стать менНам на обзор попадает очень много игр. Вы даже не представляете, насколько много. Некоторые из них можно ...
Обзор Orico HPC-6A5U-BK. Сетевой фильтр ...
Обзор Orico HPC-6A5U-BK. Сетевой фильтр Сетевые фильтры можно смело отнести к одному из самых распространённых классу бытовых приборов. Очень ред...
Обзор Skyway Touch. Быстрая беспроводная...
Обзор Skyway Touch. Быстрая беспроводнаяНа прошлой неделе мы проводили тестирование беспроводной зарядки Skyway Race X, устанавливаемой в салоне ...
Предварительный обзор MacBook Air. Совсе...
Предварительный обзор MacBook Air. СовсеНоутбук MacBook Air прошлого поколения, алюминиевый с широкими рамками вокруг экрана, является настоящим ...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple со...
Предварительный обзор iPad Pro. Apple соКомпания Apple планировала обновить свои планшеты, так как уже давно было понятно, что некоторые модели м...
Сбербанк выпустил карту с персонажами иг...
Сбербанк выпустил карту с персонажами игРазвитие киберспорта в России идет семимильными шагами: создаются команды, тренировочные базы, снимаются ...
Предварительный обзор Xiaomi Black Shark...
Предварительный обзор Xiaomi Black SharkИгровые смартфоны пользуются громадной популярностью — пользователи любят сражаться на своих смартфонах в...
Обзор Hit & Knock down. Отлично проводим...
Обзор Hit & Knock down. Отлично проводимКогда-то давно, еще в 2014 году, я играл во что-то подобное на iPad. Тогда, к сожалению, найти аналог на ...
Предварительный обзор Corsair K70 RGB MK...
Предварительный обзор Corsair K70 RGB MKПроизводителям игровой периферии становится все труднее и труднее продавать свои продукты — пользователей...
Обзор Hello Cats. Спасаем котиков...
Обзор Hello Cats. Спасаем котиковДавайте немного отдохнем от крупных проектов и поиграем во что-то более простое и понятное. Очень люблю и...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 3. Б...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Mix 3. БМногие пользователи уверены в том, что лучший смартфон на рынке — iPhone. Он дорого стоит, у него крутые ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor