Предварительный обзор Lenovo Z5 Pro. Челки уходят в прошлое

Если вы следите за рынком смартфонов, то могли заметить, что год назад буквально каждая вторая компания показывала новинки с челкой, а сейчас все стали активно работать над тем, чтобы выпустить модели без нее. Все дело в том, что у Apple, которая завела моду на вырез в дисплее, отлично оптимизирован софт под эти дела и там все работает отлично, тогда как другим компаниям тратить столько сил на оптимизацию софта не очень хочется. Да и намного интереснее показать что-то уникальное, что может привлечь публику. Сегодня мы поговорим о Lenovo Z5 Pro, который не только выглядит предельно интересно и круто, но и демонстрирует новое инженерное решение. Конечно, у конкурентов тоже есть чем ответить, но пока что мода на слайдеры еще не вернулась. Собственно, давайте посмотрим на сильные стороны этого смартфона и обсудим то, почему слайдер может никогда не стать популярным.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 710 от компании Qualcomm. Это довольно интересная модель, которая отличается от флагмана лишь частотой — здесь она достигает 2,2 гигагерца, тогда как у 845-й модели частота на уровне 2,8 гигагерца. Зато здесь тоже имеется восемь вычислительных ядер, которые полностью удовлетворят все ваши потребности в играх или развлечениях. Преимущество в том, что данная модель процессора заметно дешевле флагмана, хотя разница в производительности будет минимальной. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 6 гигабайт, тогда как встроенной памяти 64 или 128 гигабайт. Вероятно, этого будет предостаточно для того, чтобы вы работали со всем необходимым контентом без каких-либо серьезных проблем. И это неудивительно, ведь нет пока что игр, которые бы заняли больше оперативной памяти.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида устройство вполне себе уникальное, ведь производитель банально отказался от челки в верхней части дисплея. Для кого-то это действительно важный момент, ведь большей части аудитории не нравилось отдавать львиную часть дисплея под ненужный вырез. Теперь дисплей занимает больше 94% фронтальной панели и выглядит это действительно круто, особенно во время просмотра фильмов. На тыльной стороне расположена основная система камер, там же имеется логотип компании. А где же фронтальная камера, спросите вы. Это очень интересный вопрос.

Особенности

Главной фишкой нового смартфона является выдвижная камера. То есть, здесь не только камера двигается, но и вся тыльная панель — получается некая конструкция слайдера, которая неплохо работает и дает вам ощущения ностальгии. Когда-то, лет десять назад, слайдер был настоящим предметом искусства. На выдвижной панели имеется камера и датчики для распознавания лица, но это кажется не очень удобным. Да и кто знает, сколько такой слайдер проживет. Основной же дисплей выглядит круто и при диагонали в 6,39 дюйма позволяет вам полностью окунуться в мир развлечений.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости данного смартфона, которая выглядит очень смешно на фоне конкурентов. За 290 долларов вам предлагают базовую версию на 64 гигабайта. Это цена какого-то бюджетного смартфона от известной компании, а здесь практически флагман с крутым дисплеем и процессором за эти же деньги. Круто, ничего не скажешь. Для топовой комплектации с 128 гигабайтами памяти производитель выставил ценник в 330 долларов. Это тоже не очень дорого, особенно если посмотреть на потенциальных конкурентов по железу. Смартфон явно стоит своих денег.