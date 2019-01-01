Предварительный обзор Lian Li LanCool One Champagne. Очень необычно

Если вы следите за рынком компьютерного железа, то заметили, что буквально каждый второй производитель корпусов выпускает свои новинки с массой подсветки по всему периметру дополнительными модулями и прочими бонусами, которые далеко не всем нужны. Допустим, вы не особо любите подсветку и хотите получить более классический корпус. Что делать в данной ситуации, когда на рынке просто нет моделей, которые бы не светились как новогодняя елка? Можно, например, посмотреть в сторону Lian Li LanCool One Champagne — отличный корпус в стильном исполнении, который отличается от всего того, что есть на текущий момент на рынке. Кому-то он понравился строгим дизайном, кому-то понравятся золотистые детали на фронтальной панели. Вообщем, давайте детальнее изучим продукт, чтобы каждый понимал, почему он стоит вашего внимания и почему за него реально можно отдавать деньги.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса расположены две панели, которые выполнены в стиле золота. По центру между ними имеется отверстие для забора воздуха, которое позволяет вентиляторам на фронтальной панели получать достаточно воздуха для продува остальных деталей в корпусе. Выглядит панель очень интересно и необычно, такого цвета на рынке просто нет, производители вообще стараются избегать золотистых деталей, так как это не всегда выглядит уместно, тем более в компьютерном корпусе. Боковая панель здесь выполнена из стекла с черной окантовкой по краю. Это делает окно более аккуратным и привлекательным, плюс закрываются некоторые механические крепежи, которые испортят ощущения от деталей внутри. Сам же корпус выполнен из белого металла, это выглядит крайне необычно и привлекательно, белых корпусов на рынке тоже не очень много. Дизайнеры, видимо, решили ударить по всем уникальным фишкам рынка корпусов.

Шасси

Внутри все довольно стандартно для дорогих корпусов — у нас есть декоративный кожух, который скрывает от взгляда пользователя блок питания, ворох кабелей, жесткие диски и прочие детали, которые не очень хочется видеть в боковом окне. На самом кожухе имеется надпись Lian Li золотыми буквами (это, естественно, не настоящее золото). Внутри достаточно много места, чтобы собрать систему любой сложности и получить максимум комфорта от происходящего. Можно поставить даже самую длинную видеокарту и с этим не будет никаких проблем.

Особенности

Стоит похвалить разработчиков продукта за то, что они продумали не только декоративные элементы, но и неплохо потрудились над практичностью реализации. Например, у большинства современных корпусов на фронтальной панели имеется сплошная плоскость, сквозь которую не проходит воздух. Здесь тоже есть большие панели спереди, но даже там удалось найти место для продува воздуха, плюс по бокам панели имеются отверстия, чтобы вентиляторы получали достаточно воздуха. Очень редко производители о таком думают. На верхней части корпуса имеются посадочные места для вентиляторов, сюда же можно поставить радиатор системы жидкостного охлаждения.

Итог

На текущий момент информации о стоимости данного корпуса в сети нет, как и даты релиза. Видимо, разработчики пока не решили, когда же именно выпускать новинку в продажу. Вполне вероятно, это будет продукт с довольно высокой стоимостью, которая не всем по карману. Но, нужно понимать, что столь интересные модели всегда были дорогими, особенно от производителя Lian Li. Так что если вы хотите что-то действительно уникальное и необычное, то самое время посмотреть на эту модель.