Предварительный обзор Lian Li O11 Dynamic XL. Очень круто

Дизайн корпуса

Давайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально для тех пользователей, которые длительное время искали что-то совершенно и вот теперь нашли. Модель пока что не поступила в продажу и никто не говорит, сколько она стоит, но мы уже сейчас уверены, что корпус будет шикарным.

Шасси

Фронтальная панель выглядит крайне эффектно, ведь на ней расположено исключительно стекло. Обычно мы привыкли, что если спереди есть стеклянная панель, то там позади есть крепление для вентиляторов, например, или хотя бы какая-то решетка, но разработчики этого корпуса пошли дальше и показали вариант с полностью прозрачной передней панелью. Это довольно стильно смотрится и если позади будет начинка с подсветкой, то вообще шикарно. На правой боковой панели расположена еще одна стеклянная панель, только уже большая, сквозь которую вы тоже сможете наблюдать за красивыми комплектующими своего компьютера. Также стоит отметить, что модель выполнена в белом и черном вариантах, так что вы можете самостоятельно выбрать то, что вам больше нравится, и собрать компьютер мечты. В плане внешнего вида все просто шикарно — настолько красивых корпусов я давно не видел.

Особенности

Внутри тоже все достаточно привлекательно и трудностей при сборке своего компьютера вы не будете ощущать. Начнем с того, что абсолютно вся внутренняя часть корпуса отдана под ваш компьютер — здесь нет перегородок, нет каких-то преград или лотков для накопителей. Вы можете поставить большую материнскую плату, можете спокойно установить длинную видеокарту, систему охлаждения и все в таком духе. Вас ничего не ограничивает и это громадное преимущество на самом деле, так как можно подобрать наиболее оптимальные компоненты системы. Также стоит отметить, что в левой части корпуса расположена площадка для установки помпы кастомной системы охлаждения. Это достаточно интересное решение, которое позволяет не переживать о перегреве процессора. Конечно, если в данной ситуации и минус, но он не существенный — если вы не ставите помпу, то корпус выглядит слегка бедным.

Итог

Вся красота данного корпуса в его деталях — разработчики сделали массу тех элементов, на которые другие производители даже не обращают внимание. Во-первых, у корпуса прочные ножки, которые разведены максимально в разные стороны и вы можете не переживать о том, что ваш корпус упадет или просто будет шататься на столе. Это крайне принятая мелочь, которая сохраняет нервы пользователю. На фронтальной панели также размещена светодиодная подсветка, которая немного украшает общий дизайн корпуса. Смотрится и правда очень привлекательно, особенно если вы любите играть ночью. Отдельно стоит уточнить, что в задней части корпуса, где есть еще один отсек для накопителей и кабелей, довольно много пространства. Вы можете без труда разместить там все необходимые вам элементы и не переживать о том, что кабели будут портить вид корпуса с фронтальной стороны.

На текущий момент информации о стоимости корпуса нет, так как производитель не спешит называть данные цифры. Но, стоит понимать, что данный бренд никогда не делал доступных корпусов — они всегда, абсолютно всегда, были дорогим. Тут же вы получаете громадные объемы, довольно стильный корпус, толстый металл и две секции. Вероятно, модель будет ярким представителем дорогих корпусов, ведь это точно флагманская модель компании до конца этого года. Купили ли бы вы себе эту модель корпуса или лучше бы выложили в видеокарту?