Предварительный обзор Lian Li PC-O11 Dynamic Designed By Razer

2019-03-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Lian Li PC-O11 Dynamic Designed By Razer; [62]
Большинство современных корпусов выделяются на фоне конкурентов количеством вентиляторов, какими-то нестандартными дизайнерскими решениями или бонусами в виде стеклянных панелей. Однако, у этого корпуса совсем другие преимущества. Создатели новинки решили, что нужно выпустить корпус совершенно иного стиля, чтобы привлечь геймеров с утонченным стилем. Итог получился просто шикарный — корпус смотрится дорого, круто и необычно. Давайте же посмотрим, в чем заключаются его преимущества.

Дизайн корпуса

На фронтальной панели корпуса расположена сплошная стеклянная панель с логотипом компании Razer. Выглядит довольно необычно и привлекательно, плюс этот логотип тоже подсвечивается, как и контур стеклянной панели. Подсветка придает обычному стеклу совершенно иного внешнего вида, особенно если учитывать, что ничего подобного у конкурентов просто нет. Справа от стеклянной панели находится более узкая планка из металла, на которую установили все порты USB и клавишу питания. Стиль довольно строгий, сразу и не скажешь, что это корпус, который создавали для геймеров. Если бы здесь не было логотипа Razer, то корпус идеально подошел бы для офисного сотрудника или дизайнера, например. Но, на этом стильные элементы не закончились, ведь разработчики продумали все до мельчайших деталей.

На боковой панели, которая расположена слева, если смотреть на лицевую сторону корпуса, установлена сплошная стеклянная панель. У панели по контуру есть черные полосы, придающие стеклу большего изящества. Но, это стекло закрывает всю площадь боковой панели, что большая редкость — обычно производители стараются стеклом закрыть лишь часть панели. Стоит отметить, что никаких элементов крепежа стекла с внешней стороны не замечено, так что инженеры придумали весьма хитрый способ удерживать стеклянные панели без привычных винтов с накатанной головкой. На тыльной же стороне корпуса все тоже довольно оригинально — есть панель для установки видеокарты, есть отверстие для установки выходов от материнской платы, несколько декоративных решеток для забора воздуха и решетка для блока питания. Смотрится корпус действительно очень привлекательно и необычно. Сразу понимаешь, что над этим продуктом работали профессионалы с большим опытом.

Шасси

В последнее время производители стали все чаще использовать корпуса с двумя отсеками. Фактически, это тот же корпус, только теперь блок питания и накопители стали выводить в отдельный сектор, который отделен основной площадкой для установки материнской платы. Это позволяет полностью оградить пользователя от не совсем красивого зрелища с ворохом кабелей и дисков. У этого корпуса отсек расположен позади основного блока, там у нас есть отдельное крепление для БП и сетка радиатора для забора воздуха и охлаждения накопителей. То есть, все ненужные и не совсем красивые элементы спрятаны от взора пользователя, чтобы не портить картину.

Итог

Корпус получился довольно интересным и необычным — дизайнеры явно постарались, чтобы выделиться на фоне однотипных корпусов. Новинка смотрится крайне привлекательно, особенно если вам нравятся фирменные черты дизайна компании Lian Li. Кроме того, Lian Li PC-O11 Dynamic Designed By Razer стоит всего 170 долларов — это весьма демократичная цена, учитывая качество сборки, дорогостоящие материалы и прочие бонусы, которые получает пользователь за эти деньги. Обязательно советуем присмотреться к новинке, она точно стоит своих денег. Да и собирать компьютер в таком корпусе одно удовольствие.

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