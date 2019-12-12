Предварительный обзор Logitech 4K Pro Magnetic. Камера для Apple

2019-12-12, Автор - Влад Волошин; Продукт - Logitech 4K Pro Magnetic; [94]
Сегодня мы поговорим о достаточно уникальной веб-камере, которую создали специально для использования с монитором Apple Pro Display XDR. Нужно понимать, что данный монитор стоит пять тысяч долларов, так что и камера будет достаточно дорогим удовольствием, ведь её создали специально для очень узкой аудитории пользователей. Итак, давайте на нее посмотрим.

Дизайн корпуса

Довольно трудно говорить о дизайне корпуса веб-камеры Logitech 4K Pro Magnetic, ведь производитель постарался сделать ее максимально компактной и элегантной, так что дизайна здесь практически нет. На лицевой стороне камеры расположена, собственно, сама камера, справа и слева от которой имеются небольшие декоративные вырезы. ФРонтальная панель камеры полностью черного цвета с глянцевым покрытием, что выглядит довольно привлекательно, но и пыль будет собирать просто отлично. Камера устанавливается на специальную плоскую панель черного цвета, а уже эта панель цепляется к монитору. Благодаря такой конструкции вы получаете возможность наклонять камеру в нужном вам направлении, тогда как платформа остается надело закреплена на дисплее. Тыльная сторона камеры выполнена в серебристом оформлении и там же расположен выход для подключения веб-камеры в компьютер.

Запись

Нужно понимать, что производитель делает большой упор на качество картинки, так что Logitech 4K Pro Magnetic, хотя об этом несложно догадаться из названия, поддерживает съемку в разрешении 4К. Если пользователю нужно снимать видео или вести трансляцию в режиме реального времени в разрешении 4К, а здесь это 4096 на 2160 точек, то у него все получился, правда только на 30 кадрах в секунду. Почему-то производитель решил поддержку шестидесяти кадров в секунду не добавлять, что довольно странно на самом деле. Далее, камера также поддерживает разрешение 1080р на 30 или 60 кадрах в секунду, что тоже довольно приятно. Более того, есть даже поддержка записи в разрежении 720р на частоте 30, 60 или 90 кадров в секунду. Хотя, как нам кажется, покупать камеру с 4К и снимать в 720р как минимум неразумно, ведь львиная доля стоимости устройства уходит именно на поддержку 4К.

Особенности

Камера оборудована технологией Rightlight 3, которая поддерживает технологию HDR и позволяет работать при разном уровне освещения. Фактически, если в помещении темно, то технология делает изображение на камере более ярким и светлым, а если в помещении избыток освещения, что тоже случается, то камера в автоматическом режиме немного затемнит изображение. Это довольно полезная функция, однако веб-камера, да еще и для специфического монитора, вряд ли будет использоваться в разных условиях освещения. Скорее всего, этой функцией вы воспользуетесь раз или два за все время использования новинки. Также стоит отметить, что подключается камера по интерфейсу USB Type-C, который расположен на тыльной панели. Специально для него даже был изобретен Г-образный коннектор, чтобы кабель не сильно торчал позади камеры. И, конечно же, новинка поддерживает фирменный софт Logitech.

Итог

Производитель сразу назвал стоимость камеры Logitech 4K Pro Magnetic — 200 долларов. Это действительно довольно дорого, ведь за эти деньги можно видеокарту купить, но среди 4К веб-камер это одно из наиболее интересных решений, да и цена именно в этом сегменте примерно такая же у всех производителей. Однако нужно понимать, что Logitech 4K Pro Magnetic создана исключительно для монитора Apple Pro Display XDR, который поступил в продажу и стоит пять тысяч долларов.

Комментарии и отзывы Logitech 4K Pro Magnetic
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