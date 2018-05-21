Предварительный обзор Logitech G305. Бюджетная игровая мышка

Игровая периферия перестала быть просто устройством ввода — теперь каждый геймер хочет получить настоящего монстра с подсветкой, настройками, программным обеспечением и прочими деталями, которые позволят настроить устройство максимально комфортно. Проблема в том, что обычно такие вот фишки стоят больших денег, которые платить не особо хочется. Геймеры хотят получить все и сэкономить при этом личные средства, что не всегда получается. Сегодня мы поговорим об игровой мышке, которая выглядит круто, стоит своих денег на двести процентов, плюс обладает необходимыми характеристиками и ПО для того, чтобы вы спокойно играли и наслаждались этим процессом. Не могу сказать, что это прямо прорыв на рынке игровой периферии, но вы вполне можете получать от устройства предельное количество удовольствия. Посмотрим, что там разработчик представил нам в этот раз.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего удивительного не произошло — производитель решил не отходить от своего классического дизайна и показа мышку, которая очень похожа на G203 или Pro, права те модели проводные. То есть, здесь точно такой же корпус черного цвета с матовым покрытием, который приятно ложиться в руку и не выскальзывает. Это большой плюс, так как многие геймеры жалуются на глянцевое покрытие своих грызунов. Помимо этого, стоит отметить условную симметрию сторон продукта — вы можете пользоваться новинкой даже если вы левша, правда в этом случае у вас пропадает возможность работать с боковыми клавишами. Отлично продуманы основные клавиши, колесо прокрутки и прочие элементы корпуса. Выглядит мышка так, как и должна выглядеть — ничего лишнего, только необходимые элементы и дизайнерские решения. Думаю, такой внешний вид ля многих станет привлекательным преимуществом.

Характеристики

За основу мышки взят оптический сенсор HERO, который компания сама придумала и разработала. У него чувствительность составляет от 100 до 12000 DPI, так что можно играть на очень большом мониторе с громадным разрешением и получать от этого массу удовольствия. Стоит отметить надежность этого сенсора, ведь он явно будет хорошо работать на любых поверхностях — это же флагманская модель. Клавиши, левая и правая, переживают 10 миллионов нажатий, так что можно спокойно длительное время играть и не думать о поломках и прочих неприятностях.

Автономная работа

Производитель уверяет, что мышка будет работать на одной батарейке типа АА на протяжении 250 часов. Стоит отметить, что это работа при минимальном времени отклика в 1 мс. Если вам такой отклик не нужен и вы не планируете идти в киберспорт, либо вообще покупаете мышку для работы, а не для игр, то можно поставить время опроса ниже и получить больше времени автономной работы. Это важный момент, ведь у продукта нет батареи и вам всегда нужно иметь дома запасную батарейку на тот случай, если ваша мышка перестанет отвечать на действия. Не могу назвать это недостатком, но батарея все же лучше.

Итог

Данную мышку будут продавать за 60 долларов, то есть это вовсе не бюджетное решение, как многие могли подумать. У мышки нет подсветки, зато есть беспроводная работа, неплохой дизайн из дорогих материалов, имеется неплохой сенсор и переключатели. Требовать от этой модели большего я бы не стал, тем более и так понятно, что разработчик постарался сделать гаджет максимально доступным, но при этом не шел на крайности и основные элементы не убирал. Думаю, модель будет успешно продаваться на рынке — уж слишком она хороша как для работы, так и для игр и отдыха. Интересно, какая цена для России.