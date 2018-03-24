Предварительный обзор Logitech G513. Новая механика

Игровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, некоторые геймеры проводят за компьютером целые сутки, играют по 10-15 часов в день, а для кого-то это еще и работа, так что хочется получить крутой гаджет для удобства и комфорта. КЛавиатура Logitech G513 является ярким примером того, как относительно недорогая клавиатура может удовлетворить потребности пользователя и выглядеть при этом очень и очень нейтрально. Уже все устали от геймерских клавиатур, которые прямо кричат, что они для игр. Я вот играю в игры, но еще работают с текстом или видео, мне совсем не обязательно иметь на столе красную клавиатуру с массой огоньков и прочими мелочами, достаточно просто стильное и привлекательное решение. Сегодня посмотрим на клавиатуру Logitech G513, оценим ее возможности и можно будет дальше говорить о каких-либо преимуществах или недостатках.

Характеристики

За основу клавиатуры взяли переключатели Romer-G Tactile и Romer-G Linear. Естественно, в клавиатуре будет установлен один из двух вариантов, вы выбираете какой больше нравится. Первый вариант, тактикьый, напоминает чем-то Charry MX Brown, более ощутимая отдача и звук более похож на щелчок. Второй переключатель, линейный, больше подходит для игр, нажимается более мягко. Хотя, конечно, это все вкусовщина и каждый будет сам для себя решать какой из вариантов для каких целей ему больше подходит. В одной из подборок мы уже говорили, что переключатели Romer-G выглядят даже более привлекательно, чем Charry, плюс у них просто громадный срок службы — 70 миллионов нажатий. Для большинства пользователей этого хватит на пять-семь лет активного использования продукта. Для более простого игрока на десять, как минимум. Вы уже из игр вырастите, а клавиатура будет работать.

Дизайн корпуса

В плане дизайна клавиатура нас ничем не удивила — она выполнена в классическом стиле, и это хорошо. Здесь стандартный набор клавиш с правильной раскладкой, нет ничего лишнего, что отвлекало бы или не давало использовать продукт с комфортом. Клавиатура выполнена в форм-факторе скелетон, то есть клавиши и переключатели находятся сверху пластины, а не утоплены в ней. Это дает вам возможность продумать продукт от пыли, плюс подсветка выглядит привлекательней, а размеры клавиатуры порадуют даже самого рьяного ценителя компактности.

Бонусы

Начнем с того, что корпус гаджета выполнен из алюминиевого сплава, из-за чего он довольнее тяжелый и прочный. Такую клавиатуру тяжело погнуть, сломать при транспортировке, на столе можно отметить максимальную устойчивость. Вес продукта составляет 1105 грамм, это довольно прилично даже при учете того, что клавиатура с минимальными бортиками по краям. Подсветка реализована по технологии LightSync, которая может синхронизировать устройство с компьютером и другими гаджетами, оснащенными данной технологией. Например, новыми колонками компании.

Итог

Стоимость клавиатуры составляет 150 долларов, это довольно привлекательная цена, если учитывать, что это топовая механика одной из самых популярных на рынке компаний. Такая клавиатура отлично будет смотреться на вашем рабочем столе, на ней будет удобно играть в игры, писать тексты или редактировать их, работать с видео и так далее. Думаю, если вы много работаете за компьютером и цените качество, надежность и удобство, то вариант просто шикарный. Плюс, благодаря переключателям и корпусу, клавиатура будет работать больше пяти лет, это как минимум. Никакая мембрана такого не предоставит.