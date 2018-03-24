Предварительный обзор Logitech G513. Новая механика

Игровая периферия для многих пользователей является очень важным элементом жизни. Да, не удивляйтесь, некоторые геймеры проводят за компьютером целые сутки, играют по 10-15 часов в день, а для кого-то это еще и работа, так что хочется получить крутой гаджет для удобства и комфорта. КЛавиатура Logitech G513 является ярким примером того, как относительно недорогая клавиатура может удовлетворить потребности пользователя и выглядеть при этом очень и очень нейтрально. Уже все устали от геймерских клавиатур, которые прямо кричат, что они для игр. Я вот играю в игры, но еще работают с текстом или видео, мне совсем не обязательно иметь на столе красную клавиатуру с массой огоньков и прочими мелочами, достаточно просто стильное и привлекательное решение. Сегодня посмотрим на клавиатуру Logitech G513, оценим ее возможности и можно будет дальше говорить о каких-либо преимуществах или недостатках.
ХарактеристикиЗа основу клавиатуры взяли переключатели Romer-G Tactile и Romer-G Linear. Естественно, в клавиатуре будет установлен один из двух вариантов, вы выбираете какой больше нравится. Первый вариант, тактикьый, напоминает чем-то Charry MX Brown, более ощутимая отдача и звук более похож на щелчок. Второй переключатель, линейный, больше подходит для игр, нажимается более мягко. Хотя, конечно, это все вкусовщина и каждый будет сам для себя решать какой из вариантов для каких целей ему больше подходит. В одной из подборок мы уже говорили, что переключатели Romer-G выглядят даже более привлекательно, чем Charry, плюс у них просто громадный срок службы — 70 миллионов нажатий. Для большинства пользователей этого хватит на пять-семь лет активного использования продукта. Для более простого игрока на десять, как минимум. Вы уже из игр вырастите, а клавиатура будет работать.
Дизайн корпусаВ плане дизайна клавиатура нас ничем не удивила — она выполнена в классическом стиле, и это хорошо. Здесь стандартный набор клавиш с правильной раскладкой, нет ничего лишнего, что отвлекало бы или не давало использовать продукт с комфортом. Клавиатура выполнена в форм-факторе скелетон, то есть клавиши и переключатели находятся сверху пластины, а не утоплены в ней. Это дает вам возможность продумать продукт от пыли, плюс подсветка выглядит привлекательней, а размеры клавиатуры порадуют даже самого рьяного ценителя компактности.
БонусыНачнем с того, что корпус гаджета выполнен из алюминиевого сплава, из-за чего он довольнее тяжелый и прочный. Такую клавиатуру тяжело погнуть, сломать при транспортировке, на столе можно отметить максимальную устойчивость. Вес продукта составляет 1105 грамм, это довольно прилично даже при учете того, что клавиатура с минимальными бортиками по краям. Подсветка реализована по технологии LightSync, которая может синхронизировать устройство с компьютером и другими гаджетами, оснащенными данной технологией. Например, новыми колонками компании.