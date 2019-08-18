Предварительный обзор Logitech MK470 Slim Wireless Combo. Новая беспроводная клавиатура

Дизайн корпуса

Официально анонсирована новая беспроводная клавиатура под названием Logitech MK470 Slim Wireless Combo, которая поставляется в комплекте с беспроводной мышкой. Это очень стильное решение, которое выглядит красиво, предоставляет вам все возможности для работы с персональным компьютером. Давайте посмотрим на устройство более близко.

Мышка

Внешность клавиатуры достаточно привлекательная и разработчики даже предоставляют вам два варианта цвета корпуса на выбор. Вы можете выбрать белую клавиатуру или темно-серую, тогда как верхняя плашка из серебристого пластика не меняется, она всегда одного цвета и формы. Клавиши достаточно привлекательные, квадратной формы с символами строго по центру клавиши. Это удобно, если вы много работаете с текстом и хотите получать быстрое взаимодействие с системой. В верхней части клавиатуры на серебристой панели нарисован логотип компании, плюс на тыльной стороне устройства есть небольшой выступ, который выступает подставкой под клавиатуру. То есть, вы получаете полноценное устройство и сразу можете им пользоваться под удобным углом наклона. Да и компактность клавиатуры тоже пойдет устройству на пользу — гаджет легко носить с собой, например.

Особенности

В комплекте с клавиатурой идет еще и мышка, которая тоже выполнена в белом или темно-сером цвете. Это достаточно крутое решение, которое позволяет не переживать о полноценной работе с клавиатурой — прямо с коробки вы получаете полноценный набор периферии. Не нужно думать о покупке отдельной мышки, не нужно подключать кабеля или что-то в таком духе. Мышка построена в довольно классическом дизайне с двумя клавишами, колесом прокрутки и небольшим логотипом компании. Очень легкое устройство, легко помещается в руке и пользоваться им довольно удобно. Конечно, это далеко не идеальное устройство и на рынке есть более продвинутые модели, но в целом, за свои деньги, этого более чем достаточно для комфортной работы с компьютером. Требовать чего-то большего я бы не стал — это все же не флагманское решение за пару сотен долларов, а более доступное решение. Напоминает классические решения.

Итог

Стоит отметить, что клавиатура работает от маленького приемника на частоте 2,4 ГГц, то есть вам нужно подключать клавиатуру к компьютеру или ноутбуку, например, через приемник и занимать один слот. Конечно, это не всегда удобно на тот случай, если у вас в ноутбуке нет порта USB A, ведь нужно покупать переходник и все в таком духе, но зато это позволяет сделать устройство более универсальным. Клавиатуру можно подключить к абсолютно любой системе, в которой есть выход USB. Работает клавиатура от двух батареек ААА — их заряда хватает клавиатуре на 36 месяцев активной работы. То есть, вы можете три года вообще не думать о том, как заряжать свою клавиатуру, а потом вновь поменять батарейки и еще три года не думать об этом вопросе. Это, пожалуй, очень крутое преимущество, особенно на фоне проводных решений. У мышки питание идет от одной АА батарейки и срок службы составляет 18 месяцев.

Теперь о самом вкусном — клавиатура и мышка, которые получили название Logitech MK470 Slim Wireless Combo, стоят всего 55 долларов за комплект. То есть, вы получаете очень компактное решение со стильным дизайном и привлекательным набором функций за очень небольшую сумму денег. Ничего доступнее на рынке найти не получится, даже если вы посмотрите в сторону китайских компаний с малоизвестным названием. Качество сборки довольно высокое, работает со всеми компьютерами и системами.