Предварительный обзор MSI Optix MAG272QR. Монитор для геймера

2019-12-27, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Optix MAG272QR; [76]
Давненько у нас не было интересных новостей о мире игровых мониторов, которые еще год назад буквально заполонили интернет. Теперь ярких новинок стало меньше, но и среди них можно найти действительно крутые продукты, которые заслуживают внимание пользователя. Сегодня именно о таком мониторе мы и поговорим — он очень крутой и современный.

Дизайн корпуса

Естественно, при покупке столь крутого монитора пользователь хочет, чтобы его устройство выглядело достаточно привлекательно и на столе смотрелось дорого. В этом плане модель MSI Optix MAG272QR действительно может порадовать, но ничего невероятного дизайнеры не показали. На лицевой панели дизайна просто нет, так как под него не нашлось свободного места — рамки справа, слева и сверху сведены к минимуму, а снизу имеется более толстая пластиковая рамка. Вот, собственно, и весь дизайн лицевой панели, которую вы будете видеть каждый день. Да, сзади имеется подсветка, интересный дизайн панели и все в таком духе, но тыльную панель вы увидите всего пару раз за всю свою жизнь, так что обращать на нее внимание особо не стоит. Ножка при этом выполнена в довольно строгом стиле, она прочная и массивная, а подставка имеет плоскую форму и занимает не так уж много места на рабочем столе.

Характеристики

Важнейшим элементом игрового монитора MSI Optix MAG272QR является матрица, которая позволит пользователю получать максимально качественный контент. Из названия продукта можно понять, что диагональ дисплея составляет 27 дюймов, чего для игрового устройства вполне достаточно, а разрешение составляет 2560 на 1440 точек. Опять же, для игр 2К-разрешения вполне хватит. Хотя, мы бы тоже хотели видеть здесь 4К-разрешение, которое намного лучше смотрится в современных играх. Но, если бы монитор получил 4К-матрицу, то и стоимость была бы выше, плюс вам пришлось бы потратить гораздо больше средств на покупку видеокарты, чтобы выводить на такое высокое разрешение стабильную частоту кадров. Ведь этот монитор может похвастаться частотой обновления в 165 Гц, тогда как достичь такой частоты кадров в играх довольно трудно — нужно иметь мощное железо.

Особенности

Никто из крупных производителей не выпускает игровые мониторы без дополнительных бонусов и особенностей, так как пользователь хочет получать бонусы за свои деньги. У этого монитора дополнительных преимуществ вполне достаточно, но они, естественно, есть и у других моделей. К примеру, данный монитор поддерживает технологию AMD FreeSync, которая предназначена для повышения плавности игрового процесса. Это действительно приятный бонус, особенно если вы играете в шутеры и хотите получить классную картинку. Кроме того, устройство оборудовано матрицей с контрастностью 3000:1, что в три раза выше, чем у стандартных мониторов на рынке. Это серьезное преимущество в шутерах или играх, где есть темные локации. И, естественно, фирменная подсветка Mystic Light может быт синхронизирована с подсветкой других компонентов для синхронной смены эффектов или цветов.

Итог

Монитор очень интересный и привлекательный по целому ряду параметров. Например, он действительно круто выглядит на столе, а ночью подсветка тыльной стороны будет создавать интересный эффект на стене. В плане характеристик это тоже неплохое решение, хотя, конечно, 2К-разрешение на 27 дюймах не смогут кого-то поразить. Проблема только в том, что производитель решил не называть стоимость этого монитора и дату его старта продаж, что сильно усложняет нам процесс сравнения с конкурентами по рынку.

Комментарии и отзывы MSI Optix MAG272QR
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