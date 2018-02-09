Предварительный обзор MSI Optix MPG27CQ. Ценители купят

Компания MSI официально показала монитор Optix MPG27CQ, который получился весьма неплохим решением и даже порадовал дизайном. Стоит сказать, что у разработчиков и даже самых крутых инженеров, есть определенные проблемы с пониманием «игрового монитора». Такое впечатление, что есть набор технологий и есть желание впихнуть их в новинку, но вот нужны ли эти технологии потенциальному покупателю - не совсем понятно. Сегодня мы разберем устройство более детально, я расскажу обо всех преимуществах и недостатках продукта, дабы вы понимали, стоит ли новинка своих денег. Ведь, это вам не монитор за 200 баксов, который купил и радуешься, что он работает, а достаточно дорогостоящая игрушка для тех, кто знает, чего хочет от игр и ощущений. Собственно, конкурентов у гаджета просто тьма, а значит нам есть с чем сравнивать и к чему придираться. Этим мы сегодня и будем заниматься.

Характеристики

Из названия монитора можно догадаться, что диагональ его составляет 27 дюймов и для игрового решения это достаточно хорошо. Ваши глаза не будут уставать после длительного сражения в виртуальном мире, плюс площадь вполне пригодная для просмотра фильмов, сериалов и прочего развлекательного контента. Матрица здесь VA, то есть отлично передает цвета, у нее неплохая контрастность и уровень яркости, плюс она немного лучше показывает себя в плане времени отклика. Однако, характеристики TN матрицы остаются более привлекательными именно для геймера, хотя, конечно, играть на VA намного приятнее и глаза радуются заметно больше. Разрешение матрицы составляет 2560 на 1440 точек, то есть четное 2К. Не сказать, что никто не разочаровался отсутствию 4К разрешения, но, видимо, на то были свои причины и разработчики понимали, что такой монитор продать будет критически сложно.

Яркость монитора составляет 400 кд/кв.м, это очень и очень хороший показатель, который позволяет вам играть в помещении с включенным светом и солнцем из окна, но картинка будет оставаться приличной. Для многих мониторов это проблема и играть нужно практически в полной темноте, дабы видеть противников достаточно четко. Контрастность составляет 3000:1, отличный показатель для просмотра фильмов или активных сражений в шутерах, противников видишь намного лучше. Частота обновления составляв 144 герца, для многих это станет важной деталью, хотя я не скажу, что герцы в 2018 году что-то решают.

Дизайн корпуса

Главное преимущество данного монитора - дизайн. Это мое личное мнение и вы можете с ним не соглашаться, но характеристик таких же на рынке тьма, а вот дизайн - уникален. На передней панели у нас сам дисплей, у него минимальные рамки справа и слева, снизу имеется небольшая пластиковая вставка, она даже с подсветкой. И, что самое интересное, здесь имеется логотип компании, который выглядит уместно. На тыльной стороне у нас вообще красота - привлекательная подсветка на всю панель, смотрится достаточно круто. Вот только это тыльная панель, которую вы почти никогда не видите.

Итог

Пока что никто не говорит о точной стоимости продукта, но мы и так понимаем, что это устройство не для обычных пользователей. Соответственно, стоимость будет намного выше большинства продуктов на рынке, плюс это MSI, у которой всегда все дорого. Я бы сказал, что монитор хороший и его стоит присмотреть себе, но у него 2К разрешение и будет высокая стоимость, что отталкивает меня от такого решения. Все же, это не то, чего хочет современный пользователь и конкурентов слишком много, дабы не обращать внимание на недостатки этого устройства. Что думаете вы?