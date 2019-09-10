Предварительный обзор MSI Optix MPG341CQRV. Шикарный игровой монитор

2019-09-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - MSI Optix MPG341CQRV; [69]
Компания MSI славится своими странными игровыми мониторами, которые, видимо, создают маркетологи, а не инженеры или хотя бы геймеры. Сегодняшний наш гость — яркий пример того, что из безумных идей ничего хорошего не получается, да еще и за приличные деньги. Не верите? Сейчас расскажем.

Характеристики

В основе монитора лежит матрица VA, которая может похвастаться приличной яркостью, достаточно широкими углами обзора, приличной реалистичностью цветопередачи и прочими бонусами хороших современных матриц. Диагональ экрана при этом составляет 34 дюйма и почему-то разработчик решил, что экран обязательно должен быть изогнут, хотя на самом деле в этом нет никакой необходимости. Разрешение при этом составляет 3440 на 1440 точек, это полноценный 2К-монитор с соотношением сторон 21:9. Да, это не 4К-монитор и удивлять высоким разрешением он вас не планирует. Картинка получается довольно сочная, четкая, но хотелось бы ровную матрицу с более высоком разрешением, чтобы был смысл платить за геймерский монитор.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида у монитора все достаточно хорошо — видно, что люди, которые отвечают за дизайн устройство, знают свое дело. На фронтальной стороне можно заметить минимальные рамки справа, слева и сверху от экрана. Это способствует погружению в виртуальный мир, ведь вас не отвлекают широкие рамки вокруг дисплея, плюс вам ничто не мешает собрать систему из двух или трех мониторов и получить практически цельное изображение — из-за рамок нет эффекта разрыва. Снизу имеется серебристая панель, на нижней части которой располагается подсветка. Выглядит достаточно привлекательно. На тыльной стороне монитора можно заметить довольно стильную панель черно ответа с узорами и фирменным логотипом компании MSI. Смотрится крайне достойно, вот только эту панель вы будете видеть всего пару раз в жизни. Также стоит отметить прочную ножку и подставку — они выполнены довольно качественно.

Особенности

Почему-то производитель решил, что у монитора с диагональю 34 дюйма обязательно должна быть выгнутая панель, которая позволяет с большим комфортом наблюдать за происходящим на экране. На самом деле изогнутая матрица имеет смысл в телевизорах от 55 дюймов, которые вы смотрите с полутора метров, ведь там ваши глаза действительно будут уставать меньше. Монитор же с диагональю 34 дюйма вы и так легко охватываете одним взглядом, зачем лишние маркетинговые ходы. Также стоит отметить красивую подсветку на тыльной панели и на нижней грани. Первую вы практически не будете видеть, так как монитор с тыльной стороны обычный пользователь замечает два раза за срок службы монитора, а вторая лишь мешает. Подсветка довольно мощная и она может перебивать подсветку клавиатуры, что немного неудобно ночью или при наборе текста. Вот такие бонусы.

Итог

При покупке монитора MSI Optix MPG341CQRV, у которого пока что нет ни цены, ни даты релиза, стоит учитывать один важный момент — вы платите за все эти ненужные элементы. За выгнутую матрицу, которая стоит в полтора раза дороже обычной с такими же характеристиками, за стильный дизайн тыльной панели и подсветку тыльной панели, за принадлежность к геймерскому бренду Optix. То есть, вы будете переплачивать за невероятное количество функций и фишек, которые на самом деле не дадут вам вообще ничего, кроме радости на момент покупки. Стоит ли переплачивать приличные деньги за ненужные бонусы? Тут каждый для себя решает, что ему интереснее — экономия или прикольные фишки, которых нет у большинства пользователей на рынке.

Комментарии и отзывы MSI Optix MPG341CQRV
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