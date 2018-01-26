Предварительный обзор Meizu M6s. Что-то новенькое

2018-01-26, Автор - Влад Волошин; Продукт - Meizu M6s; [112]
Компанию Meizu многие считают фаворитом 2018 года из числа китайских компаний - Huawei уже заняла свою позицию на рынке, ценники у этого производителя растут, продукция на достаточно хорошем уровне и особо расти компании уже некуда. У Meizu же есть куда расти и смартфон Meizu M6s является ярким примером того, куда компания двигается и какие смартфоны действительно могут порадовать потенциальных покупателей в самое ближайшее время. Ведь, если вы хотите получить действительно классный смартфон за небольшое количество денег и хотите, чтобы этого гаджет был адекватен по своим возможностям, плюс получить более-менее известный бренд, а не какой-то китайский продукт, о котором вы ранее никогда не слышали, то эта новинка будет просто шикарным выбором. Достаточно крутое железо, дизайн и дополнительные фишки, что в общем итоге должно порадовать потенциального покупателя. Давайте же посмотрим, что там внутри находится.

Начинка

За основу производительности смартфона взят процессор Samsung Exynos 7872, который неожиданно появился в данном продукте. Ранее во всех СМИ говорили о процессоре Qualcomm, но, видимо, все изменилось. Работает процессор на шести вычислительных ядрах с достаточно высокой тактовой частотой, которая в режиме простоя позволяет потреблять меньше заряда батареи, а в режиме повышенной нагрузки выдает отличные показатели производительности. За графику продукта отвечает контроллер Mali-G71 MP1, он достаточно хорошо себя показал в тестах, а поддерживать общую производительность продукта будет оперативная память на 3 гигабайта. Собственно, в плане железа смартфон достаточно сильно удивил - мы не ожидали такого процессора, но, в целом, производительность приличная и ничего плохого сказать не могу. Для современного пользователя хватит с головой.

Дизайн корпуса

Бонусы

Теперь начинаются немного странные моменты - диагональ дисплея составляет 5,7 дюймов при разрешении 1440 на 720 точек. То есть, это HD+ дисплей и соотношение сторон у него составляет 18:9, хотя большинство смартфонов на рынке получают FullHD+ дисплеи. Почему так получилось и почему компания решила поставить диагональ, которая уже мало кого утраивает - большой вопрос. Мне кажется, что лучше доплатить пару десятков баксов и получить отличный дисплей, чем сэкономить и получить средний. Камера так же получилась весьма средней в плане качества, это не флагманский уровень, лишь немного выше среднего.

Итог


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