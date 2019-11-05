Предварительный обзор Mi TV 5 Pro. Стиль и грация

2019-11-05, Автор - Влад Волошин; Продукт - Mi TV 5 Pro; [91]
Сегодня китайская компания Xiaomi официально представила свой новый телевизор, а точнее целую линейку телевизоров. Устройство выглядит достаточно привлекательно, при этом есть набор отличных характеристик и невысокая стоимость. Все то, что мы так любим в продукции Xiaomi, здесь есть, а значит продукт точно будет популярным.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что производитель решил ничего кардинально нового не придумывать и показал довольно привлекательное устройство без каких-либо существенных изысков. Начнем с того, что рамка вокруг дисплея действительно минимальная и ее практически не замечаешь во время просмотра видео — толщина рамки всего 6 миллиметров и если вы смотрите контент хотя бы с расстояния в пару метров, то заметить эту тонюсенькую полоску будет почти невозможно. Также стоит сказать, что производитель действительно решил использовать скруглённые углы, но это вообще не сказалось на качестве изображения или на его восприятии. Все же это не смартфон с небольшим дисплеем, а довольно большой диагонали телевизор, в котором небольшой угол не влияет на просмотр контента. Подставка у телевизора реализована с двух сторон в виде двух ножек, то есть классический дизайн панели.

Характеристики

Стоит сразу отметить, что производитель представил не один телевизор, а линейку панелей с разной диагональю. В новый модельный ряд вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов, так что потенциальный покупатель может спокойно выбрать себе модель, заказать ее по необходимым размерам и потом наслаждаться контентом с большим удовольствием. Все модели с заявленной диагональю разработаны на основе квантовых точек, то есть на матрице Quantum Dot QLED, есть 108-процентный охват цветовой палитры NTSC и поддержка технологии HDR10+. То есть, в качестве изображения сомневаться точно не стоит — производитель показал очень крутой продукт, который способен тягаться с конкурентами в плане изображения. Это, как мне кажется, главное преимущество решения, ведь большинство пользователей раньше боялись покупать телевизоры Xiaomi из-за низкого качества изображения. Теперь ситуация изменилась.

Особенности

Для запуска всех современных функций телевизора производитель решил использовать продвинутое железо, которое все это позволит реализовать. Например, в основе телевизора лежит процессор Amlogic T972, который может похвастаться четырьмя вычислительными я рами и довольно высокой тактовой частотой. Также стоит отметить, что внутри телевизора расположено 4 гигабайта оперативной памяти, а встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта. Этого, конечно, не хватит для хранения фильмов или сериалов, но для какого-то контента или приложений в вас память будет абсолютно всегда. Это серьезное преимущество, так как большинство современных телевизоров при наличии довольно мощных функций не могут с ними справится. У данной модели таких проблем не будет и вы сможете пользоваться всем набором инструментов.

Итог

Теперь давайте поговорим о стоимости Mi TV 5 Pro, ведь она для многих является основополагающим фактором. За самую младшую модель на 55 дюймов производитель просит всего 540 долларов, что довольно приятно при наличии 4К дисплея, большой панели и набора умных функций. За самую страшную модель с диагональю 75 дюймов производитель запросил 1425 долларов и это уже гораздо более дорогое удовольствие. Хотя, на фоне конкурентов это все еще доступное решение, ведь у крупных игроков рынка такие панели стоят от 5 тысяч долларов и выше.

Комментарии и отзывы Mi TV 5 Pro
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