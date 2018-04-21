Предварительный обзор Misfit Path. Давненько часиков не показывали

Стоит отметить, что эпоха умных часов прошла, даже не успев толком начаться. Дело в том, что большие компании стали очень активно выпускать в свет свои устройства, но потом пришла Apple и всех покорила. Пользователи закупались первым поколением умных часов, потом появилось второе поколение и его тоже немного прикупили, но потом рынок упал. Ведь, часы не меняют раз в год, а те, кто хотел себе это устройство, уже купили крутой вариант и в ближайшие пару лет ничего менять не планируют. Когда в сети появился анонс часов Misfit Path стало понятно, что производитель может и хочет как-то набрать аудиторию, но это будет упор на ценителей классики, а умные функции здесь добавлены просто ради галочки. Тем не менее, мы решили рассказать вам об этом девайсе, чтобы вы понимали о чем сейчас говорят и думаю инженеры. Да и вдруг вы давно хотели себе крутые умные часы в классическом исполнении.

Дизайн корпуса

Начну с того, что это скорее женские часы, так как на мужские не похожи вообще. Здесь есть вариант с черным ремешком, но он выглядит очень странно и я пришел к итогу, что это исключительно для слабого пола продукт. Корпус часов имеет классическую круглую форму, без каких-то изгибов или искривлений. Круглый циферблат выглядит очень классно, на самом деле, и после десятка квадратных часов такой девайс в руках держать намного интереснее. На корпусе имеется две клавиши переключения, они отвечают за все функции часов — перевод времени и так далее. Расположены очень удобно и в руку не давят, плюс нажимать их комфортно. Циферблат здесь классический, то есть со стрелками и делениями, без всяких там индикаторов и так далее. Просто часы, которые хорошо выглядят на руке и которыми удобно пользоваться в повседневной жизни. Классика на то и классика.

Ремешки

Производитель позаботился о том, чтобы у потенциального покупателя была возможность выбрать ремешок себе для часов. Здесь действительно много вариантов — и цветные, и кожаные, и напоминающие резину. Вообщем, на любой вкус и цвет. Плюс, у вас есть возможность выбрать себе красивый циферблат — цвет золота, розового золота, серебра. Вы можете подобрать идеальную комбинацию своих часов и потом наслаждаться ими каждый день. Действительно круто, когда разработчик дает вам возможность выбирать тот вариант дизайна, который именно вам подходит больше всего. С другой стороны, общей картины это не меняет.

Характеристики

В плане умных характеристик практически и рассказывать не о чем. Внутри установлена батарейка CR2025, которая меняется и обеспечивает вас полугодовым запасом работы. Из беспроводных модулей здесь только Bluetooth 4.1, который позволяет подключить смартфон и управлять плеером или камерой. Помимо этого, есть функция вибрации, которая укажет вам на звонок или сообщение, это тоже можно настроить и получить более удобную работу продукта. Правда, все это есть буквально в каждом умном браслете, который стоит 30 баксов.

Итог

Теперь то, что меня полностью убило — 150 долларов за единицу. Конечно, варианты с кожаным ремешком будут стоить дороже, так что если вы хотите получить самые простые часы без каких-то крутых функций за 150 баксов, то отлично. Правда, помимо дизайна, который я бы не назвал очень классным, здесь ничего нет — драгоценных камней или металлов не поставили, функций умных раз два и закончились, ничего уникального тоже нет. Да и батарейка, которую нельзя зарядить, а нужно менять каждый пол года, меня вообще не впечатлила. Это совсем не то, что хочется покупать за такие деньги в 2018 году, когда конкурентов просто тьма.