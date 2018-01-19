Предварительный обзор Moviphone. Телефон с проектором

Идея встроить в мобильный телефон проектор уже не первый раз приходит в голову инженерам, но вот популярностью смартфоны вроде Moviphone почему-то не пользуются. Наверное, дело в том, что сама идея проектора в смартфоне совершенно ненужная для покупателя, ведь потенциальных фанатов продукта будет слишком мало. Но, разработчики данного смартфона решили иначе и представили на CES 2018 свой мобильный телефон, который может не только обычные функции вам давать, но и возможность проектировать изображение на стену или другие поверхности. Зачем это пользователям я расскажу немного позже, а сейчас давайте обсудим характеристики и дизайн смартфона. Ведь, в первую очередь это именно смартфон, а уже потом проектор и все в таком духе. И, пользователь будет оценивать гаджет как смартфон, потом уже как проектор. Однако, как смартфон этот продукт совершенно не удивляет покупателя.

Начинка

За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek MT6750V, который построен на восьми вычислительных ядрах ARM Cortex-A53. Тактовая частота процессора составляет 1,5 гигагерца, этого не совсем достаточно для того, чтобы играть в самые современные игровые проекты, но для казуальных задач вполне мощности хватает. За графику смартфона отвечает графический контроллер Mali-T860 MP2, который мы уже давно видели в смартфонах среднего класса, это вполне неплохой контроллер, но он уже морально устарел. Далее, смартфону решили дать два варианта комплектации - 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти или 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной. Не могу сказать, что начинка смартфона меня чем-то впечатлила, вполне стандартный гаджет, который без проектора в корпусе никто и не заметил бы, ведь на рынке китайских смартфонов с аналогичными возможностями просто тьма.

Дизайн корпуса

Тыльная сторона гаджета напоминает смартфоны китайских компаний среднего класса - большая площадка, которая выпирает за пределы корпуса, для камеры и вспышки с логотипом компании. Выглядит привлекательно, но практичности никакой - камера сильно мешает в повседневной жизни. Чуть ниже расположен сканер отпечатков пальцев, в этом плане все стандартно. На передней панели у нас расположен дисплей, без каких-либо элементов управления в виде сенсорных клавиши или чего-то в таком духе. Только дисплей и небольшие рамки справа и слева. Боковые грани так же оказались скучными до безобразия.

Проектор

Теперь о проекторе, который является главной особенностью смартфона. Качество картинки у него, как и ожидалось, не очень - выдается разрешение 1280 на 720 точек, диагональ от 12 до 200 дюймов (200 дюймов, ну конечно) и яркость 50 люмен. Да-да, если вы интересовались проекторами, то понимаете, что 50 люмен можно использовать лишь в кромешной темноте. Назвать этот проектор настолько хорошим, чтобы его покупать? Нет, качество картинки у него ужасное и никто для повседневной жизни его не купит уж точно.

Итог

Теперь о стоимости продукта - его продавать планируют за 600 баксов. Это даже не смешно как-то. Продукт с совершенно скучной начинкой, дизайном и дисплеем продают за стоимость iPhone 8, либо же за стоимость неплохого проектора и смартфона уровня OnePlus. Да, это круто, что разработчики запихнули внутрь проектор, но он выдает просто ужасное изображение, он совершенно скучен в плане производительности и практического применения для такого продукта просто нет. А потом удивляются, почему такого рода устройства не пользуются спросом.