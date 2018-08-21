Предварительный обзор NVIDIA RTX 2080. Новый дизайн и технологии будущего

2018-08-21, Автор - Влад Волошин; Продукт - NVIDIA RTX 2080; [71]
Компания NVIDIA провела официальную презентацию своей новой линейки видеокарт RTX 20. ПОльзователи долго ждали этого момента, ведь хотелось уже узнать про новые карты, про их мощность и возможности в играх. В самом начале мероприятия глава компании поведал о массе новых технологий, которые меняют рынок и позволяют создавать действительно невероятные устройства. После этого была демонстрация самой технологии RTX, которую еще нужно изучать самостоятельно, ведь в ходе презентации нам хотя и рассказали много, но еще масса вопросов имеется. Только под конец нас порадовали новой линейкой видеокарт, которые теперь являются флагманским решением. Пока что детальных тестов видеокарт нет, так что говорить о производительности или возможностях продукта мы не можем. Однако, нам продемонстрировали новый дизайн корпуса и рассказали о характеристиках. Значит есть о чем рассказать читателям.

Характеристики

Новые карты построены на архитектуре NVIDIA Turing. Стоит отметить, что обычно нам очень много рассказывают об архитектуре и новых возможностях платформы, тогда как в этот раз глава компании сначала рассказал про технологии, а потом представил графические ускорители. Про NVIDIA Turing вы уже должны были слышать, если следите за рынком видеокарт, так что производитель больше сделал упор на RTX и возможностях освещения. У карт RTX 2070 и RTX 2080 встроенной памяти по 8 гигабайт, частота графического ядра даже ниже, чем у GTX 1080 и 1070. Вероятно, большая производительность будет достигаться за счет новых возможностей и вычислительных схем. Помимо этого, видеокарты построены на новом поколении памяти, которая работает заметно быстрее и позволяет существенно повысить производительность в играх. Жаль, что пока что это все теория.

Дизайн

В чем компания NVIDIA удивила, так это дизайн. Раньше никто не хотел покупать референсы из-за турбины, которая пусть и охлаждает видеокарту, но шумит дико и постепенно забивается пылью. Теперь система охлаждения представлена двумя вентиляторами и большим радиатором, что позволяет карте меньше шуметь и нормально охлаждать свою же начинку. Цвета корпуса остались примерно на том же уровне, только серебристый цвет стал заметно темнее, но от этого видеокарта только выиграла. Выглядит очень стильно, довольно компактно и теперь не совсем понятно, зачем теперь брать нереференсные карты. Здесь вам и подсветка красивая, и стильный корпус, и хорошее тихое охлаждение.

Особенности

На презентации было указано, что видеокарты отлично разгоняются, при этом не шумят и позволяют разработчикам намного лучше реализовать технологию освещения, теней и прочего. Возможности RTX действительно впечатляют и выглядит это шикарно, вот только как разработчики игр будут разделять старые и новые карты. Помимо этого, пока что реальных тестов нет, а ведь только там можно будет узнать о каких-то реальных преимуществах новинок. Для геймеров это невероятно важно, как мне кажется.

Итог

Главная проблема новых видеокарт в их стоимости — за RTX 2080 Ti просто почти 96 тысяч рублей. Для понимания проблемы — большая часть компьютеров на современном игровом рынке стоит дешевле 100 тысяч рублей, а тут одна видеокарта как весь бюджет подавляющей части игроков. Но, мы не будем унывать. Нужно получить новинки, протестировать их, посмотреть на возможности и графику в новых играх, а потом уже можно будет говорить о какой-то конкуренций прошлым поколением. Хотя, референсы выглядят очень стильно, такое хочется купить и пойти играть.


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