Предварительный обзор Nokia 2.3. Стильный смартфон

2019-12-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Nokia 2.3; [93]
Сегодня мы поговорим о новом смартфоне компании Nokia, который выглядит довольно интересно, может похвастаться неплохим запасом бонусов и низкой стоимостью. Вопрос только в том, будет ли гаджет интересен на фоне конкурентов, которые дают те же преимущества за те же деньги. Давайте посмотрим на устройство поближе и решим.

Дизайн корпуса

Собственно, ничего удивительного в плане дизайна мы не увидели — производитель сделал смартфон буквально таким же, как и большинство конкурентов на рынке. На лицевой стороне расположен дисплей довольно большой диагонали, вокруг которого расположена довольно тонкая рамка черного цвета. Конечно же, в нижней части дисплея данная рамка более толстая, так как там расположен шлейф дисплея. В верхней же части имеется вырез под фронтальную камеру, который позволяет уменьшить габариты смартфона. На тыльной стороне можно заметить довольно интересную текстуру и цветовую палитру, но тоже ничего удивительного производитель не показал. Здесь по центру установлена система из камер, немного ниже указано название компании. Поставляется смартфон в трех цветовых вариантах — тёмно-серый, золотистый и зеленый. Смотрится круто, но без изысков — ничего нового мы не увидели.

Характеристики

Стоит понимать, что это доступный смартфон и его создают специально для того, чтобы покорить рынок бюджетных устройств, а значит ожидать от гаджета чего-то невероятного в плане технических характеристик не стоит. За основу производительности смартфона взят процессор MediaTek Helio A22, который может похвастаться неплохими показателями в синтетических тестах, но в тяжёлых играх он все же ощущает некие проблемы. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 2 гигабайта, чего вполне достаточно, чтобы приложения в фоновом режиме не перегружались лишний раз. Хотя, конечно, если вы запустите браузер и пару мессенджеров, то последующие приложения в этот объем памяти уже не поместятся. Встроенная же память представлена накопителем на 32 гигабайта, который со своими задачами справляется, а если вам этого мало — можно купить карту памяти.

Особенности

У всех современных смартфонов есть большие дисплеи, так что разработчики данного продукта тоже решили, что нужно делать большой дисплей. Смартфон обзавелся диагональю в 6,2 дюйма, что довольно прилично по современным меркам, а разрешение составило 1540 на 720 точек. Да, это не FullHD+ дисплей, как мы привыкли, а всего лишь HD+. С другой стороны, плотность пикселей достаточно высокая, чтобы вы наслаждались процессом игры или просмотра фильмов, ведь вы же не смотрите на экран с десяти сантиметров. С расстояния вытянутой руки заметить пиксели довольно трудно даже при таком разрешении. Да и система камер здесь довольно неплохая, она позволяет делать хорошие снимки при дневном освещении. В помещении, естественно. появляются шумы и прочие негативные моменты, но нужно понимать, что они есть и у камер флагманского уровня.

Итог

Производитель делает упор на доступности смартфона — на территории России цена составит всего 7990 рублей, то есть довольно дешево на самом деле. Кроме того, производитель уверяет, что в течение двух лет после релиза пользователь точно будет получать обновления системы безопасности, что тоже приятно, хотя два года это не так уж и много. Нельзя сказать, что это прямо лучший из доступных смартфонов на рынке, ведь конкуренция в данном сегменте очень высока, но если вы очень хотите именно доступный гаджет этого бренда, то стоит попробовать обязательно.

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