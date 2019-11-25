Предварительный обзор One Mix 3 Pro. Очень компактный ПК

2019-11-25, Автор - Влад Волошин; Продукт - One Mix 3 Pro; [17]
Сегодня мы поговорим о ноутбуке One Mix 3 Pro, который выглядит очень стильно и необычно, плюс его легко потерять в сумке, так как у него корпус размером с большую плитку шоколада. Такое устройство явно понравится многим фанатам мобильности и современных технологий, так что давайте посмотрим, на что же способно данное устройство. Уверяю, вам понравится.

Дизайн корпуса

Стоит сказать, что основным преимуществом данного компьютера является именно корпус, ведь все остальные компоненты есть и в других решениях. Однако это устройство выделяется на фоне конкурентов своим низким весом — полноценный ноутбук весит всего 650 грамм, то есть достаточно мало по современным меркам. Более того, габариты устройства составляют всего 204 × 129 × 14,9 мм. Это очень легкое компактное устройство, которое занимает места примерно как планшетный компьютер. Корпус выполнен максимально аскетично — без дополнительных декоративных элементов, всевозможных бонусов или красивого дизайна. Разработчики хотели, чтобы ноутбук был легкий, компактный и мобильный, а все остальные бонусы остались на заднем плане. Для тех пользователей, которым нужен такой ноутбук, минимальный вес гаджета будет действительно важен, ведь такого нет ни у одного ноутбука на рынке.

Характеристики

В основе ноутбука лежит платформа Intel Comet Lake-Y, которая является довольно производительным решением при довольно низком потреблении энергии. Естественно, тепла такая платформа тоже выделяет крайне мало. Процессором ноутбука выступает модель Intel Core i5-10120Y, которая работает на четырех вычислительных ядрах с тактовой частотой от 1,0 гигагерца в штатном режиме до 2,7 гигагерца в режиме разгона. Это очень крутое решение для столь компактного ноутбука и производитель вполне мог бы поставить сюда гораздо менее производительный процессор. Поддерживать производительность ноутбука будет оперативная память объемом 16 гигабайт, а встроенная память представлена накопителем NVMe-типа объемом 512 гигабайт. Если вам и этого будет мало, то можно взять карту памяти до 128 гигабайт и использовать ее для хранения какого-то контента.

Особенности

Главная фишка ноутбука в том, что при достаточно небольших габаритах вы получаете вполне отличное решение для работы в любых условиях и ситуациях — вы можете взять ноутбук в карман куртки и пойти на работу, можете сесть в кафе, достать ноутбук и поработать или быстро ответить на письмо в любой точке мира. Это совершенно обычный полноценный ноутбук в корпусе, который чуть больше шоколадки. Также стоит отметить, что производитель решил отказаться от сенсорной панели для управления мышкой — для этого используется сенсорный дисплей. Вы можете нажимать на него пальцем, а можете спокойно взять стилус в руки и наслаждаться его удобством в руках. Также можно отогнуть клавиатуру в обратную сторону и получить полноценный планшет для каких-то важных задач. В целом, производитель показал отменное решение, которое удобно использовать почти в любых сценариях.

Итог

У этого ноутбука хорошо со всеми параметрами, кроме, пожалуй, цены. Дело в том, что производитель уместил производительность и возможности обычного ноутбука в корпус планшета семи дюймов, что потребовало определенных усилий и это вылилось в довольно высокую цену. Производитель просит за ноутбук 960 долларов — это цена обычного ноутбука от любого другого бренда. Дорого, учитывая малоизвестность компании, но, с другой стороны, конкурентов на рынке нет вообще, а значит и сравнивать нам не с чем.

Комментарии и отзывы One Mix 3 Pro
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