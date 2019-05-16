Предварительный обзор OnePlus 7 Pro. Лучший флагман на рынке

Характеристики

Сегодня мы поговорим о новом смартфоне — OnePlus 7 Pro. У него шикарный набор преимуществ, мимо которых просто не получится пройти.

За основу производительности данного смартфона взят процессор Snapdragon 855 от компании Qualcomm, который работает на восьми вычислительных ядрах и выдает достаточно высокую производительность. Точнее, это самый мощный процессор на мобильном рынке, который без труда запускает как игры, так и любые другие приложения. На таком смартфоне вы сможете с полным комфортом играть в игры, работать с нужным вам контентом, смотреть фильмы в достаточно высоком разрешении и наслаждаться качеством получаемой информации. Представлен смартфон в трех вариантах комплектации. В базовой вы получаете 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной памяти — этого предостаточно, чтобы еще много лет не думать о каких-либо проблемах с мощностью вашего смартфона. Однако, производитель предлагает и более мощный вариант на тот случай, если вам этого мало.

Дизайн корпуса

Например, есть средняя по мощности комплектация, в которую входит оперативная память объемом 8 гигабайт и встроенная память на 256 гигабайт. Здесь уже чуть больше производительности, больше пространства для хранения личного контента и в целом вы будете чувствовать себя более комфортно. Дальше идет максимальная комплектация, которая предназначена для энтузиастов — сюда поставили уже 12 гигабайт оперативной памяти и накопитель на 256 гигабайт. Конечно, для большинства пользователей это запредельная мощность и многим она просто не нужна. Но, приятно иметь возможность выбора, правда?

Особенности

В плане внешнего вида все осталось практически на стандартном уровне. Впрочем, как-то комментировать внешний вид современного смартфона становится все сложнее и сложнее, так как места для дизайна просто не остается. К примеру, у данной модели на фронтальной стороне устройства расположен только дисплей и ничего более — нет ни надписей, ни выреза под фронтальную камеру, ничего. На тыльной же стороне у нас вполне знакомый логотип, система камер и все. То есть, производитель может и хочет как-то удивить нас качеством дизайна своего устройства, но современный рынок не дает такой возможности. Теперь вся суть в начинке и производительности, а не в красивом дизайне. Зато устройство крайне тонкое и легкое — это весомый плюс.

Итог

Дисплей нового смартфона можно смело назвать лучшим на сегодняшний момент — такого нет ни у кого на рынке. Диагональ составляет 6,7 дюйма, хотя благодаря рамкам и скошенным краям устройство не выглядит слишком уж здоровым. Разрешение составляет 3120 на 1440 точек — это даже круче, чем 2К разрешение. Плотность пикселей просто невероятная, плюс поддерживается частота обновления кадров на уровне 90 Гц. Опять же, такого нет даже на самых дорогих флагманах, а ведь эта технология позволяет меньше нагружать глаза пользователя. На таком экране вы получите массу удовольствия от любого просмотра фильмов или сериалов, плюс здесь нет выреза под камеру. С таким экраном и процессором можно легко уделать любого конкурента.

Если мы уж заговорили про уничтожение конкурентов, то самое время посмотреть на цену. За базовую версию смартфона просят 660 долларов — это вдвое дешевле, чем iPhone XS Max. Только представьте себе — половина стоимости яблочного флагмана, который заметно проигрывает в производительности. А ведь это лишь вершина айсберга! Дисплей идеален, характеристики классные, дизайн весьма стильный. Это — лучший смартфон на сегодняшний день.