Предварительный обзор Oppo A73s. Недорогой, но стильный

Достаточно часто сливы информации в сети происходят даже не из-за каких-то хитрых хакеров, которые взламывают системы и сайты, а просто из-за неосторожности самих производителей. Например, недавно на официальном сайте Oppo появилась страница с описанием нового смартфона Oppo A73s. Страницу довольно быстро удалили, но интернет же помнит всё, так что избавиться от слитых данных уже не получится. Новинка получилась весьма интересной как в плане внешнего вида, так и в плане производительности. Отличное решение для тех, кто хочет получить от своего смартфона максимум возможностей за адекватные деньги. Собственно, сегодня мы посмотрим на то, что умеет девайс, какие у него преимущества и недостатки, а дальше уже можно будет говорить о прямых конкурентах. Да, потенциальных противников этого устройства на рынке целая прорва, так что выбирать покупателю всегда есть из чего.

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Mediatek Helio P60, который мы давненько уже наблюдаем в сети. Работает он на восьми вычислительных ядрах, которые разделены на два кластера, тактовая частота достигает 2,0 гигагерца, так что в плане производительности смартфон сомнений не вызывает. Процессор далеко не самый производительный, но он явно будет отличным решением для казуальных игр и повседневного использования. За графику девайса отвечает ARM Mali-G72 MP3, это тоже неплохая модель, которая уже была не раз под прицелом. Отлично справляется даже с самыми сложными эффектами в играх, не говоря уже про более простенькие задачи. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 4 гигабайта, чего для современного смартфона предостаточно. Встроенной памяти сюда установили 64 гигабайта. На первое время точно хватит.

Дизайн корпуса

Смартфон поставляется в двух цветовых вариантах — в черном и красном. Довольно интересно реализовано, ведь обычно производитель предпочитает белый и черный вариант, так получается охватить больше аудитории. На фронтальной стороне устройства расположен дисплей без каких-либо лишних элементов декора — ни сенсорных кнопок управления, ни логотипа, ничего. Только сам экран и камера с динамиком. Выглядит предельно привлекательно, как по мне. Тыльная сторона тоже оказалась интересной, сюда поставили камеру и нарисовали логотип. Внешне девайс мне очень даже понравился.

Бонусы

Главным преимуществом данного смартфона можно смело считать его дисплей — диагональ 6 дюймов позволяет спокойно смотреть фильмы с комфортом и удовольствием, да и в социальных сетях фотографии смотреть приятнее. Разрешение составляет 2160 на 1080 точек, плотность пикселей достаточно высокая. Это золотой стандарт современного дисплея на смартфоне. Далее, производитель решил использовать одну камеру, но хорошую. Она снимает при дневном освещении очень даже качественно, плюс вы всегда можете поиграть с настройками, чтобы получить более интересный кадр.

Итог

Пока что производитель не говорит о стоимости данного устройства, так как анонса официального никто не делал. Но, есть ощущение, что это будет более-менее доступный вариант смартфона. Сюда поставили процессор среднего уровня, который намного дешевле Qualcomm, плюс одну камеру. Хороший дисплей и дизайн вполне потянут долларов на 250-300, дороже я бы его продавать не стал на месте производителя. Уж слишком много конкурентов есть с примерно аналогичными преимуществами. Будем надеяться на адекватную стоимость и для нашего региона.