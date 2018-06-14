Предварительный обзор Parrot Anafi. Конкурент DJI

2018-06-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Parrot Anafi; [85]
В последнее время квадрокоптеры стали более популярными как среди обычных пользователей, так и среди профессионалов, снимающих видео в высоком разрешении. Нужно понимать, что ранее для съемки с воздуха нужно было арендовать вертолет и снимать здоровенной камерой, выкидывая на этот процесс громадные деньги. Теперь для съемки видео в FullHD нужно лишь взять дрон и запустить его в небо. У DJI получаются самые крутые решения, но сейчас появился вполне адекватный конкурент — Parrot Anafi. Это очень легкое устройство, которое позволит за адекватные деньги получить качественную картинку и некие уникальные возможности. Это идеальный вариант для путешественника, который хочет получить от съемки с воздуха максимум комфорта. Ведь, помимо качества съемки здесь еще имеется компактный корпус, что тоже весьма важно. Давайте же говорим о возможностях этого продукта в деле.

Дизайн

Главным преимуществом данного устройства является его компактность и легкость. В сложенном состоянии, когда платформы для винтов складываются вдоль корпуса, весь дрон занимает места не больше, чем бутылка минералки на 1,5 литра. То есть, очень мало места на самом деле. При этом вес квадрокоптера составляет всего 320 грамм. Это как полтора iPhone, если что. Получается очень и очень компактное и легкое устройство, которое можно спокойно бросить в рюкзак и отправиться куда-то в путешествие. Либо просто сходить в парк полетать. Разработчики сообщают, что для получения столь легкого устройства корпус сделали из полимеров со стеклянными пустыми шариками внутри. Не совсем понимаю как это выглядит и как было реализовано, но корпус очень прочный, при этом оставаясь легким. На передней стороне продукта расположена камера белого цвета, она выглядит очень контрастно в сравнении с основным цветом корпуса.

Характеристики

Теперь давайте поговорим о камере — здесь установлен CMOS-сенсор от компании Sony с размером 1/2,4 дюйма и разрешением 21 мегапиксель. Данная камера умеет снимать видео в разрешении 4К (3840 на 2160 точек) на 30 кадрах в секунду и поддерживает HDR. Стоит отметить, что это впервые на рынке коптеров — ранее HDR производители не спешили использовать. Теперь у вас будет возможность снимать видео при высоком динамическом диапазоне. Вероятно, будет использоваться формат H.264 с 10-битной системой. Для монтажа — идеально.

Бонусы

Имеется целый набор приличных преимуществ, которые выделяют устройство на фоне конкурентов. Во-первых, камера умеет снимать не только в JPEG, но и в RAW. То есть, вы можете делать классные снимки, а потом на компьютере менять цвета, корректировать экспозицию и так далее. Во-вторых, камера закреплена таким образом, чтобы снимать не только под собой, но и над собой — тоже. Это важный момент, так как снимать те же мосты или какие-то объекты сверху от коптера ранее было невозможно. В-третьих, устройство держится в воздухе в течении 25 минут на одном заряде батареи. Это больше, чем у конкурентов.

Итог

Теперь о стоимости — всего за 700 баксов вы получаете сам квадрокоптер, пульт управления, батарею, восемь винтов, карту памяти на 16 гигабайт, плюс кабели для зарядки. Конкуренты стоят заметно дороже, так что если качество управления и съемка видео будут на достойном уровне, то производитель достаточно быстро покорит потенциальных покупателей легкостью, доступной ценой и возможностями. Осталось только дождаться первых тестов с воздуха, чтобы решить насколько это устройство хорошо себя демонстрирует в реальных сценариях использования.


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