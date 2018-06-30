Предварительный обзор Plantronics RIG 500 PRO. Классная игровая гарнитура

2018-06-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Plantronics RIG 500 PRO; [86]
В последнее время игровая периферия перестала быть просто устройством для ввода или получения информации. Геймеры хотят получать от своей гарнитуры или клавиатуры максимум комфорта и удобства, чтобы сражаться с виртуальными врагами было весело, да и преимущество какое-то никто не прочь получить. Если на клавиатурах вы можете получить меньшее время отклика, соответственно более быструю реакцию, то Plantronics RIG 500 PRO даст вам очень классный звук. В шутерах соревновательного уровня это очень крутая особенность, так как иногда звуки предоставляют больше информации о противнике, чем картинка на вашем экране. Сегодня мы расскажем о достаточно интересной новинке с крутым дизайном и неплохими характеристиками, что явно понравится ценителям шутеров. Да и в других играх звучит новинка очень даже отлично. Конкурентов на этом рынке очень много, но производитель знает чем удивлять.

Характеристики

Начнем с излучателей — диаметр составляет 50 миллиметров, это практически золотой стандарт для качественных наушников. Имеется покрытие, которое предотвращает лишние вибрации, что тоже полезно для улучшения качества звука. Поддерживаются частоты от 20 до 20 тысяч Гц, это тоже стандарт. Дело в том, что частоты за пределами этого диапазона человеческое ухо просто не слышит, в большинстве ситуаций это используют для маркетинга, но здесь производитель решил иначе. Звук получился очень ярким и сочным, здесь отменное позиционирование и вы получаете отличные низкие и средние частоты. Они очень важны в шутерах, а вот высокие частоты немного проигрывают. Благо, такую модель никто и не планировал покупать ради прослушивания инструментальной музыки. В плане возможностей в играх здесь звучание на очень хорошем уровне, даже с запасом.

Дизайн корпуса

Внешний вид гарнитуры — самое сильное ее преимущество. Дизайнеры явно постарались привлечь внимание геймеров, да и в плане практичности тоже не прогадали. Конструкция полностью пластиковая, здесь если и есть какие-то металлические элементы, то они расположены в чашах или микрофоне. Оголовье пластиковое, оно выполнено в классическом для производителя стиле. Под оголовьем, которое является каркасом, есть мягкая полоса ткани на какой-то пружине или что-то вроде того, которая будет поддерживать гарнитуру на вашей голове. Чаши большие, мягкие, в них ухо не утопает, но и лишние звуки внутрь тоже не поступают.

Стоит отметить некоторые конструктивные особенности гарнитуры. Во-первых, чаши вы можете устанавливать на одном из трех уровней, чтобы получить максимальный или минимальный размер. Для большой или маленькой головы, соотвественно. Второй момент — мягкое оголовье на пружинах может снять и постирать. Ваша голова потеет, со временем ткань будет пачкаться, а так вы просто простирали её и поставили обратно. Во-третьих, микрофон на гибкой штанге позволяет настроить его положение максимально удобно. Он еще и откидывается, чтобы не мешать во время еды за компьютером, например.

Итог

Стоимость гарнитуры составляет 100 долларов и это просто идеально. То есть, вы получаете очень легкую гарнитуру, которая действительно совершенно не давит на голову, не мешает вам спокойно сражаться в виртуальных мирах. Качество звука на высоте, дизайн и сборка тоже отличные. За свои деньги это одно из самых привлекательных решений на данный момент, особенно если вы хотите играть в шутеры. Да, здесь нет подсветки, но это не такой уж недостаток. Зато преимуществ здесь предостаточно, начиная от легкости и заканчивая неплохим качеством звука в микрофоне.


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