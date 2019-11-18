Предварительный обзор Pocket P.C. Компьютер размером с шоколадку

Дизайн корпуса

Официально представлен новый портативный компьютер, который не требует от вас приобретения дополнительной клавиатуры, монитора и прочей периферии. Производитель решил засунуть в компактный корпус сразу все необходимое и получилось достаточно неплохо. Вопрос только в возможностях продукта, о которых мы сейчас с вами и поговорим более подробно.

Характеристики

Начнем с главного преимущества данного устройства — с внешнего вида. Производитель решил сделать большой упор на компактность и ради этого уменьшил габариты устройства до предела. На фронтальной стороне у нас расположена только клавиатура и дисплей — они занимают почти всю лицевую панель. Да, рамки вокруг дисплея достаточно широкие, но нужно понимать, что сам по себе компьютер довольно маленький и это не ощущается совершенно. Ничего интересного на тыльной панели корпуса обнаружить не удалось — производитель решил, что стоит уделить внимание начинке и качеству дисплея, тогда как декоративные элементы откинули на задний план. Это вполне верное решение, ведь потенциальные покупатели данного компьютера явно будут тратить свои личные средства не на дизайн, а на функции, которые устройство предоставляет. Хотя, в целом Pocket P.C. выглядит неплохо и я бы не сказал, что дизайн слишком уж простой.

Особенности

За основу компьютера Pocket P.C. взят процессор на четыре ядра, который основан на архитектуре ARM Cortex-A53. Вычислительная мощность достаточно высокая, да и процессор работает на частоте 1,2 гигагерца, чего вполне достаточно при учете того, что это все же не игровая система, а компьютер для специфических задач вроде программирования или работы с сервером. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память объёмом 2 гигабайта — этого с головой хватит, чтобы вы получали массу удовольствия от происходящего на дисплее и не переживали о том, что приложения после перехода в фоновый режим будут перезагружаться. Встроенная память представлена накопителем на 32 гигабайта и это довольно скромный объем, но, повторюсь, не будем забывать, что это компьютер для работы, а не для игр или хранения медиатеки фильмов.

Итог

Главная особенность компьютера — поддержка операционной системы Debian 10 на ядре Linux, что позволяет вам работать с массой полезных программ, программировать и все в таком духе. Вариантов использования операционной системы крайне много, но самое главное, что вы сможете пользоваться преимуществами Linux в мобильном устройстве, которое легко помещается в карман. Для программистов, администраторов и прочих пользователей в этом направлении решение и правда крутое. Также хотелось бы отметить аппаратную клавиатуру QWERTY-формата — она довольно интересно выглядит, светится и предоставляет возможность писать сообщения или код в более привычном формате. Все же нажимать на клавиши на небольшом сенсорном дисплее достаточно трудно, особенно если это планшет такого вот формата. В целом, продукт оборудовали достаточным количеством преимуществ, чтобы он был как минимум интересен аудитории.Стоит отметить, что на начальном этапе продаж компьютер Pocket P.C. будут продавать за 200 долларов и за эти деньги это просто идеальное решение. Компьютер компактный, легкий и удобный, плюс с ним вы получаете самую гибкую операционную систему в мире и можете попрактиковаться в программировании или получить крутой продукт для работы. Настоятельно рекомендуем обратить внимание тем, кто любит необычные решения и программирование.