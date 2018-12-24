Предварительный обзор Razer Turret for Xbox One. Клавиатура для консоли

Геймеры привыкли жаловаться на то, что играть на консоли с геймпадом в шутеры довольно некомфортно. Собственно, с этим трудно не согласиться — я сам всю свою жизнь играл на клавиатуре с мышкой и когда пересел на геймпад, то почувствовал всю боль и страдания. Попадать по врагам крайне трудно, даже если работает автоматическое наведение. Конечно, вы можете потратить 300-400 часов на тренировки и выйти на какой-то минимальный уровень владения геймпадом, но стоит ли оно того? Теперь вы можете спокойно купить комплект клавиатуры с мышкой Razer Turret for Xbox One, которые сразу работают с консолью от Microsoft и получать удовольствие от виртуальных баталий. Не будет ни задержки при движении мышкой, ни проблем с соединением, ничего. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сесть на диван и воевать на консоли с врагами. Сегодня я детальнее расскажу о том, почему это действительно крутой вариант.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что данное устройство состоит из двух элементов — довольно большой платформы с клавиатурой и небольшой панели, на которую вы будете класть свою мышку. Это очень удобно, так как вам не нужно будет думать о расположении грызуна во время баталий на том же диване или кресле. Вы просто берете эту платформу, ставите себе на колени и спокойно используете все функции своего устройства. Клавиатура расположена на серебристой платформе, есть довольно большой бортик спереди, на котором имеется логотип компании. Этот бортик нужен для того, чтобы вы могли удобно расположить кисти рук и нажимать пальцами на кнопки с удобством. Без него ваша рука висела бы в воздухе, что не очень комфортно при длительных игровых сессиях. Платформа для мышки получилось довольно большой, чтобы на ней было удобно управлять устройством и не ощущать скованности в движениях.

Характеристики

За основу клавиатуры взяты механические переключатели Razer Mechanical Switches. Это фирменная разработка компании Razer, которая может похвастаться более высоким качеством сборки, чем Cherry MX. Например, у данных переключателей срок жизни составляет 80 миллионов нажатий, тогда как у основного конкурента всего 50 миллионов. Ощущаются переключатели очень удобно и приятно, на них можно не только играть, но и печатать сообщения своим врагам. Есть технология 10 Key Roll-Over Anti-Ghosting, которая позволяет не переживать об одновременных нажатиях. Полезно в мультиплеерных играх.

Особенности

Важным преимуществом данного решения является то, что клавиатура с мышкой работают без провода. Вы можете сесть за пять метров от своего большого телевизора и играть с комфортом не думая о том, хватит ли вам кабеля или нет. Беспроводное подключение позволяет сражаться с врагами в любом положении и это действительно круто. В режиме автономной работы клавиатура работает 43 часа, а мышка 50 часов. То есть, даже если вы заядлый геймер, данного комплекта на одном заряде хватит минимум на десять вечеров активных сражений. И, конечно же, здесь есть красивая RGB подсветка.

Итог

На текущий момент стоимость продукта составляет 250 долларов. Многие скажут, что это дорого, но давайте для начала посмотрим на цепу обычных клавиатур и мышек. Здесь топовые решения от Razer, которые отдельно стоят почти этих же денег. Только здесь вы еще получаете удобный корпус, беспроводное подключение клавиатуры и, что самое главное, возможность играть на консоли с клавиатурой и мышкой. Это лицензированные гаджеты, Xbox One будет поддерживать их сразу, без танцев с бубном и переживанием о том, что вас заблокируют в играх.