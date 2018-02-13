Предварительный обзор Roccat Khan AIMO. Вы этого ждали

Компания Roccat давно доказала, что умеет делать качественную игровую периферию и пользователи любят этот бренд. Однако, на протяжении достаточно длительного времени интересных новинок от Roccat мы не видели. Были клавиатуры с мышками, которые лишь улучшали уже готовые и популярные решения производителя, но кардинально нового ничего не было. Теперь в свет вышла игровая гарнитура Roccat Khan AIMO и она оказалась очень и очень крутой по множеству параметров - звук, дизайн, возможности настройки и так далее. Для многих это будет отличный вариант обновить свою периферию на более современный вариант, для других - возможность купить действительно крутой продукт. В любом случае, если вы получаете удовольствие от хорошего звука в играх и микрофон вам хочется хороший, а не шумящий китайский девайс, то обязательно стоит посмотреть на эту новинку. Сегодня я расскажу основные особенности новинки, чтобы вы понимали о чем идет речь.

Характеристики

Начнём с достаточно странных моментов - заявленный диапазон частот у наушников составляет 10 Гц до 40 кГц. Естественно, это просто пиар, ведь если наушники и выдают такие частоты, то вы их банально не услышите, так как это физически для человека не возможно. Состоят наушники из 50-миллиметровых излучателей с неодимовыми магнитами, это стандарт для современных наушников и в плане качества звука всё должно быть отлично. Помимо этого, нам обещают богатый 7.1-канальный звук, позволяющий вам получать намного больше информации от игрового процесса. Можно легко распознать откуда исходит звук, обнаружить противника только по звукам, что помогает в разного рода шутерах. Хотя, конечно, звучание здесь виртуальное и настоящего 7.1-звука вы не получите. Для этого нужно несколько излучателей сразу.

Неплохие характеристики и у микрофона данной гарнитуры - он поворотный, можно настроить положение для большего удобства при разговоре. В плане чувствительности и прочих параметров все очень даже хорошо, звучать микрофон должен достойно и производитель ранее уже радовал качеством своих микрофонов. Думаю, сейчас ситуация не изменится. Помимо этого, гарнитура наделена 24-битной звуковой картой со встроенным ЦАП, что позволит вам получить хорошее качество звука без подключения внешних звуковых карт или чего-то в этом роде. Остается только надеяться, что музыкальные возможности наушников не будут оцениваться слишком пристально.

Дизайн корпуса

Собственно, мне наушники приглянулись именно своим внешним видом, так как смотрятся они очень круто. На чашах имеются вырезы для подсветки, она RGB и можно настроить массу эффектов, поменять цвета и все в таком духе. Выглядит и правда красиво, пусть это далеко не самое крутое решение, что есть на рынке. Так же имеется привлекательный дизайн чаш, выглядит красиво, стильно и современно, есть ощущение, что дизайнеры переработали своё отношение к внешнему виду периферии. Мягкие амбушюры, мягкое оголовье, удобство от использования - все это есть.

Итог

Стоимость гарнитуры составляет 120 долларов и для многих это будет большое откровение. Все же, современная игровая периферия стоит дорого, но не настолько, чтобы отдавать такие деньги за игровой продукт с виртуальным 7.1-звуком. Конечно, есть конкуренты и есть масса решений с более приятным звуком, с большим набором фишек. Но, у этой новинки есть свои преимущества и дизайн смотрится весьма стильно, придраться не к чему. Остается только думать о том, стоит ли отдавать за устройство 120 баксов, или не стоит. Здесь каждый решает для себя.