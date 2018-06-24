Предварительный обзор Samsung Chromebook Plus V2. Интересная новинка

В последнее время компания Samsung не показывала интересных ноутбуков — подавляющее большинство устройство были скучными и серыми. Теперь же производитель анонсировал выход нового устройства под названием Chromebook Plus V2. Как вы уже поняли по названию, это хромбук, плюс у него гибридное строение корпуса — вы можете пользоваться устройством как планшетом или ноутбуком. Весьма интересное решение, которое понравится определенной аудитории пользователей. Сегодня я расскажу о преимуществах и недостатках данного девайса, чтобы вы понимали стоит платить деньги за подобные гибриды или нет. Все же, на рынке сейчас ноутбуков тьма — можно практически от любого бренда что-то выбрать. Так что присматриваться к данной новинке будем максимально детально.

Характеристики

Работает ноутбук на процессоре Intel Celeron 3965Y, который построен на платформе ARM. Это довольно интересный вариант, но у него явно проблемы с производительностью — посидеть в интернете или порисовать в блокноте у вас получится, но на что-то более серьезное я бы не надеялся. Для текстовых задач, казуального использования и учебы этого хватит с большим запасом, но вот дальше начинаются проблемы. Встроенной памяти здесь 32 гигабайта. Этого критически мало — нормальный архив фотографий с отпуска может занять больше места, не говоря уже про фильмы, сериалы, документы и так далее. Мы понимаем, что сама платформа изначально создавалась как вариант бюджетный, но не настолько же. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, этого тоже маловато, но не критически. То есть, вы можете работать с устройством и получать удовольствие от всего этого, но на серьезные задачи продукт никак не нацелен. Это немного разочаровало.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида революции тоже не произошло, производитель показал довольно простенький вариант дизайна. Панель дисплея обрамлена небольшой черной рамкой, она очень стильно выглядела года три-четыре назад, плюс логотип компании тоже выглядит немного неуместно. Клавиатура немного утоплена в корпус, это сделано ради уменьшения общей толщины устройства. Клавиши раздельные, островного типа, очень хорошо расположены символы, есть большая сенсорная панель, которая позволяет с удобством работать и листать интернет. Имеется крепление, позволяющее отгибать экран на тыльную сторону.

Бонусы

Главное преимущество заключается в возможности отогнуть дисплей и поработать с сенсором. Это не новость, на рынке подобных решений очень даже много, но разработчик решил повторить за конкурентами в полной мере. Насколько такая функция необходима каждый решит для себя сам, но, в принципе, ничего плохого в этом нет. Вы можете с удобством работать с текстом, в любой момент просто перевернуть устройство, сложить пополам и смотреть фильм с большим удобством. Не могу сказать, что это прямо порвало рынок, но функция есть, она неплохо реализована, так что вопросов нет.

Итог

Теперь о стоимости — за ноутбук просят 499 долларов, что для нашего рынка обернется в 550-600 долларов, только в рублях. Не буду даже говорить о китайских аналогах, просто напомню про Xiaomi с ее линейкой ноутбуков, которые стоят те же 500 долларов уже на нашем рынке. Только у Xiaomi полноценный ноутбук с большим объемом памяти, производительным процессором, приличным дисплеем и WIndows 10 на борту, а это просто игрушка для интернета и Word, которой дали возможность откидывать дисплей. Не совсем понятно на что рассчитывает производитель, но получилось не очень круто.