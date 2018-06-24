Предварительный обзор Samsung Chromebook Plus V2. Интересная новинка

В последнее время компания Samsung не показывала интересных ноутбуков — подавляющее большинство устройство были скучными и серыми. Теперь же производитель анонсировал выход нового устройства под названием Chromebook Plus V2. Как вы уже поняли по названию, это хромбук, плюс у него гибридное строение корпуса — вы можете пользоваться устройством как планшетом или ноутбуком. Весьма интересное решение, которое понравится определенной аудитории пользователей. Сегодня я расскажу о преимуществах и недостатках данного девайса, чтобы вы понимали стоит платить деньги за подобные гибриды или нет. Все же, на рынке сейчас ноутбуков тьма — можно практически от любого бренда что-то выбрать. Так что присматриваться к данной новинке будем максимально детально.
ХарактеристикиРаботает ноутбук на процессоре Intel Celeron 3965Y, который построен на платформе ARM. Это довольно интересный вариант, но у него явно проблемы с производительностью — посидеть в интернете или порисовать в блокноте у вас получится, но на что-то более серьезное я бы не надеялся. Для текстовых задач, казуального использования и учебы этого хватит с большим запасом, но вот дальше начинаются проблемы. Встроенной памяти здесь 32 гигабайта. Этого критически мало — нормальный архив фотографий с отпуска может занять больше места, не говоря уже про фильмы, сериалы, документы и так далее. Мы понимаем, что сама платформа изначально создавалась как вариант бюджетный, но не настолько же. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 4 гигабайта, этого тоже маловато, но не критически. То есть, вы можете работать с устройством и получать удовольствие от всего этого, но на серьезные задачи продукт никак не нацелен. Это немного разочаровало.
Дизайн корпусаВ плане внешнего вида революции тоже не произошло, производитель показал довольно простенький вариант дизайна. Панель дисплея обрамлена небольшой черной рамкой, она очень стильно выглядела года три-четыре назад, плюс логотип компании тоже выглядит немного неуместно. Клавиатура немного утоплена в корпус, это сделано ради уменьшения общей толщины устройства. Клавиши раздельные, островного типа, очень хорошо расположены символы, есть большая сенсорная панель, которая позволяет с удобством работать и листать интернет. Имеется крепление, позволяющее отгибать экран на тыльную сторону.
БонусыГлавное преимущество заключается в возможности отогнуть дисплей и поработать с сенсором. Это не новость, на рынке подобных решений очень даже много, но разработчик решил повторить за конкурентами в полной мере. Насколько такая функция необходима каждый решит для себя сам, но, в принципе, ничего плохого в этом нет. Вы можете с удобством работать с текстом, в любой момент просто перевернуть устройство, сложить пополам и смотреть фильм с большим удобством. Не могу сказать, что это прямо порвало рынок, но функция есть, она неплохо реализована, так что вопросов нет.
ИтогТеперь о стоимости — за ноутбук просят 499 долларов, что для нашего рынка обернется в 550-600 долларов, только в рублях. Не буду даже говорить о китайских аналогах, просто напомню про Xiaomi с ее линейкой ноутбуков, которые стоят те же 500 долларов уже на нашем рынке. Только у Xiaomi полноценный ноутбук с большим объемом памяти, производительным процессором, приличным дисплеем и WIndows 10 на борту, а это просто игрушка для интернета и Word, которой дали возможность откидывать дисплей. Не совсем понятно на что рассчитывает производитель, но получилось не очень круто.