Предварительный обзор Samsung Galaxy Note 9. Почти ничего нового

До анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее эволюцию. Дизайн смартфона не изменили, его просто растянули для большей диагонали дисплея. Ничего нового в железе тоже не увидели, так как новых процессоров или объемов оперативной памяти никто не представил. Получается, компания просто собрала все передовые технологии и установила их в свой флагман, плюс немного улучшила перо S Pen. Можно ли назвать Samsung Galaxy Note 9 лучшим решением на сегодняшний день? Давайте просто посмотрим и вы сразу поймете ответ на этот вопрос.

Характеристики

Стоит отметить, что ничего нового в плане железа мы не увидели — сюда поставили довольно стандартный процессор Qualcomm Snapdragon 845, хотя Samsung и уверяет, что GPU была слегка улучшена. Это топовый процессор и он является самым производительным на мобильном рынке, но фанаты ведь ждали чего-то более крутого. Данная модель процессора установлена буквально на каждом втором флагмане этого года. Базовая модель может похвастаться 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти, этого уже вроде как предостаточно для любого современного смартфона. Однако, топовая модель порадует нас 8 гигабайтами ОЗУ и 512 гигабайтами встроенной памяти. Вместе с картой памяти вы можете получить объем в 1 терабайт. Не совсем понятно, зачем столько пространства на смартфоне, но показатель и правда впечатляющий, без сомнения.

Особенности

Большой упор разработчики сделали на умное перо, которое теперь поддерживает технологию Bluetooth Low Energy. То есть, устройство подсоединяется к вашему смартфону и позволяет останавливать музыку или проигрывать видео, делать фото и управлять еще сотней функций на смартфоне. Это весьма важный апгрейд для смартфона с довольно большим дисплеем, хотя есть ощущение, что большая часть новых инноваций досталась именно стилусу. Диагональ дисплея достигает 6,4 дюйма, построен экран на матрице Super AMOLED с разрешением Quad HD+. Плотность пикселей достигает неимоверных 512 PPI, что для смартфона с таким большим экраном — огромное преимущество. Удивило лишь то, что смартфон получил Android 8.0 вместо Android 9.0 Pie, хотя «девятку» показали до анонса флагмана и разработчик мог бы свой девайс и обновить. Вероятно, обновление прилетит по воздуху уже после релиза устройства.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового тоже не показали — дизайн практически не изменился от прошлой модели. Дизайнеры решили, что продукт и так выглядит достаточно круто, так что нет смысла вкладывать ресурсы в кардинальные изменения. На фронтальной панели у нас размещен дисплей, сверху и снизу от него небольшие черные рамки, нет никаких вырезов в экране. На тыльной стороне расположена система из двух камер и вспышки, под ними расположен сканер отпечатков пальцев прямоугольной формы. Боковые грани скошены лишь немного, из-за чего пользоваться устройством намного приятнее.

Итог

Еще до официального анонса были новости о том, что гаджет будет дороже тысячи долларов. Однако, базовая версия с 6/128 гигабайтами стоит ровно тысячу долларов в официальном магазине (69990 рублей для России). Вроде как и не очень дорого для флагмана такого уровня. За 1250 долларов вы можете получить флагман на 8/512 гигабайт и это тоже разумная покупка — можно таскать тьму фильмов и фотографий в отпуск, играть в игры и не переживать о занятой памяти. Хотя, конечно, 1250 баксов за смартфон это прямо очень дорого, а в России цена объявлена в размере 89990 рублей.