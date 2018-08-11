Предварительный обзор Samsung Galaxy Note 9. Почти ничего нового

2018-08-11, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Galaxy Note 9; [124]
До анонса было понятно, что корейская компания Samsung не планирует революцию на мобильном рынке, скорее эволюцию. Дизайн смартфона не изменили, его просто растянули для большей диагонали дисплея. Ничего нового в железе тоже не увидели, так как новых процессоров или объемов оперативной памяти никто не представил. Получается, компания просто собрала все передовые технологии и установила их в свой флагман, плюс немного улучшила перо S Pen. Можно ли назвать Samsung Galaxy Note 9 лучшим решением на сегодняшний день? Давайте просто посмотрим и вы сразу поймете ответ на этот вопрос.

Характеристики

Стоит отметить, что ничего нового в плане железа мы не увидели — сюда поставили довольно стандартный процессор Qualcomm Snapdragon 845, хотя Samsung и уверяет, что GPU была слегка улучшена. Это топовый процессор и он является самым производительным на мобильном рынке, но фанаты ведь ждали чего-то более крутого. Данная модель процессора установлена буквально на каждом втором флагмане этого года. Базовая модель может похвастаться 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами встроенной памяти, этого уже вроде как предостаточно для любого современного смартфона. Однако, топовая модель порадует нас 8 гигабайтами ОЗУ и 512 гигабайтами встроенной памяти. Вместе с картой памяти вы можете получить объем в 1 терабайт. Не совсем понятно, зачем столько пространства на смартфоне, но показатель и правда впечатляющий, без сомнения.

Особенности

Большой упор разработчики сделали на умное перо, которое теперь поддерживает технологию Bluetooth Low Energy. То есть, устройство подсоединяется к вашему смартфону и позволяет останавливать музыку или проигрывать видео, делать фото и управлять еще сотней функций на смартфоне. Это весьма важный апгрейд для смартфона с довольно большим дисплеем, хотя есть ощущение, что большая часть новых инноваций досталась именно стилусу. Диагональ дисплея достигает 6,4 дюйма, построен экран на матрице Super AMOLED с разрешением Quad HD+. Плотность пикселей достигает неимоверных 512 PPI, что для смартфона с таким большим экраном — огромное преимущество. Удивило лишь то, что смартфон получил Android 8.0 вместо Android 9.0 Pie, хотя «девятку» показали до анонса флагмана и разработчик мог бы свой девайс и обновить. Вероятно, обновление прилетит по воздуху уже после релиза устройства.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида ничего нового тоже не показали — дизайн практически не изменился от прошлой модели. Дизайнеры решили, что продукт и так выглядит достаточно круто, так что нет смысла вкладывать ресурсы в кардинальные изменения. На фронтальной панели у нас размещен дисплей, сверху и снизу от него небольшие черные рамки, нет никаких вырезов в экране. На тыльной стороне расположена система из двух камер и вспышки, под ними расположен сканер отпечатков пальцев прямоугольной формы. Боковые грани скошены лишь немного, из-за чего пользоваться устройством намного приятнее.

Итог

Еще до официального анонса были новости о том, что гаджет будет дороже тысячи долларов. Однако, базовая версия с 6/128 гигабайтами стоит ровно тысячу долларов в официальном магазине (69990 рублей для России). Вроде как и не очень дорого для флагмана такого уровня. За 1250 долларов вы можете получить флагман на 8/512 гигабайт и это тоже разумная покупка — можно таскать тьму фильмов и фотографий в отпуск, играть в игры и не переживать о занятой памяти. Хотя, конечно, 1250 баксов за смартфон это прямо очень дорого, а в России цена объявлена в размере 89990 рублей.


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