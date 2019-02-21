Предварительный обзор Samsung Galaxy S10. С новым дизайном

Компания Samsung официально представила свой новый флагман под названием Samsung Galaxy S10, который оказался даже более интересным, чем мы думали. Производитель решил установить сюда довольно производительное железо, крутой дисплей, интересный дизайн и массу новых технологий. Все это уже 8 марта поступит в продажу, а значит давайте смотреть, чем же новинка будет нас удивлять и радовать. Даже цена более-менее демократичная, кстати.

Характеристики

За основу производительности данного смартфона взят процессор Qualcomm Snapdragon 855 или Samsung Exynos 9820. Модель зависит от региона — процессор Samsung, скорее всего, будет продаваться в Европе, а Qualcomm выпустят для США и Азии. Оба процессора работают на восьми вычислительных ядрах с довольно высокой тактовой частотой и позволяют запускать абсолютно любые игры или приложения без тормозов и глюков. Поддерживать производительность смартфона будет оперативная память на 8 гигабайт. Этого, опять же, с головой хватит для работы с любым типом контента. Встроенная память представлена двумя вариантами — 128 или 512 гигабайт. Даже у базового варианта теперь предостаточно встроенной памяти, чтобы вы могли с радостью качать фильмы с играми и не думать о недостающем пространстве. Начинкой нового смартфона мы остались полностью довольны.

Дизайн корпуса

Подтвердились слухи о том, что компания Samsung планирует сделать свой смартфон с вырезом в экране под фронтальную камеру. Теперь на лицевой панели смартфона у нас расположен только дисплей, рамки действительно очень тонкие и их практически не видно, а в правом верхнем углу есть отверстие под камеру. Смотрится весьма необычно и интересно, хотя нам еще предстоит выяснить, насколько это удобное в использовании решение. На тыльной стороне нас ждет система из камер в новом горизонтальном исполнении. У нас тут сразу три камеры и вспышка. Как вы могли заметить, на тыльной стороне сканера отпечатков пальцев нет. Все дело в том, что теперь его установили внутрь дисплея, как это сейчас модно у крупных производителей. Основной «каркас» смартфона не изменился, просто форма стала боле прямоугольной. Фирменные черты дизайна корейского бренда легко прослеживаются и это хорошо.

Особенности

Диагональ дисплея данного смартфона составляет 6,1 дюйма при разрешении 3040 на 1440 точек. Это очень крутой экран, на котором вы будете с комфортом читать сообщения или новости из интернета, просматривать фотографии с отпуска или смотреть любимые фильмы в высоком разрешении. У нового дисплея соотношение сторон составляет 19:9, так что полосы при посмотрен фильмов будут минимальными. Отдельно стоит похвалить основную систему из камер — она позволяет делать очень крутые снимки, плюс у вас есть масса настроек и возможностей для того, чтобы полностью отказаться от фотоаппарата. На текущий момент этот смартфон снимает даже лучше, чем некоторые камеры среднего класса.

Итог

На текущий момент на официальном сайте компании Samsung можно оформить предварительный заказ на Galaxy S10 за 68990 рублей. Это версия на 8 гигабайт ОЗУ и 128 гигабайт встроенной памяти. В подарок даже дают беспроводные наушники, если успеете оформить предзаказ. Версия на 512 гигабайт пока что не представлена, видимо, ее завезут немного позже. Стоит ли смартфон своих денег? Без сомнения! Невероятный дисплей с высоким разрешением, стильный дизайн корпуса, отличная камера и самый производительный в мире процессор. Сложно даже представить, какой смартфон может быть более впечатляющим, чем этот.