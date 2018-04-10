Предварительный обзор Samsung Notebook Odyssey Z. Ноутбук из Кореи

2018-04-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Samsung Notebook Odyssey Z; [86]
Буквально несколько недель назад я сетовал на то, что Samsung не выпускает новых ноутбуков достойных, что пора бы этим заниматься, как вдруг в сети появляется вот эта новинка. Ноутбук Samsung Notebook Odyssey Z относится к игровой линейке, то есть создавали продукт исключительно для того, чтобы вы играли в любимые шутеры и гонки, получали от этого моральное наслаждение и так далее. Ранее от Samsung ничего подобного не демонстрировалось, так что интереса к новинке более чем предостаточно. Пришло время оценить возможности девайса, посмотреть на характеристики и возможности, дизайн «Одиссеи», после чего посмотрим на конкурентов при аналогичной стоимости. Думаю, вам будет интересно, особенно если вы сами планировали купить игровой ноутбук и сейчас присматриваетесь к лучшим моделям в сегменте. Не могу сказать, что этот девайс прямо лучший, но он вполне неплохо, это да.

Характеристики

За основу производительности устройства взят процессор поколения Intel Coffee Lake-H. Это i7, но точную модель никто решил не называть. В принципе, мы нашли на китайских сайтах описание модели — 6 вычислительных ядер, 12 потоком обработки данных, 2,4 гигагерца при штатной нагрузке. Разгонять процессор нельзя, это вполне логично, но он и так довольно мощным получается, думаю с играми проблем возникать не должно. И, конечно, это самая новая модель, которую вы только сможете найти на мобильном рынке. Да и не только на мобильном. За графику игрового решения отвечает видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 гигабайт. Это самый оптимальный вариант для настольного компьютера, для игрового ноутбука — тем более. Ставить более производительные модели нет смысла, здесь же не 4К дисплей, да и для VR никто такое устройство покупать не станет, это совсем нелогично.

Дизайн корпуса

В плане внешнего вида устройство очень удивило, но я не могу сказать, что в лучшую сторону. Во-первых, логотип здесь представлен как-то очень странно, он не напоминает мне ничего, что я видел ранее от данной компании. Плюс, серебристый цвет сделан каким-то слишком ярким, он не внушает доверия и выглядит как пластик дешевый, что не очень прикольно. Плюс, производитель по какой-то очень странной причине решил сенсорную панель перенести с центра на правую сторону, тем самым сделав управление гаджетом очень некомфортным, если у вас нет мышки под рукой. Мне это не очень понравилось.

Бонусы

Устройство порадовало дисплеем на 15,6 дюймов с разрешением 1920 на 1080 точек. Этого вполне достаточно, чтобы вы играли и ваши глаза при этом не уставали совершенно. Стоит отметить, что видеокарты, которая здесь установлена, будет предостаточно для игры в FullHD на ультра-настройках графики. Хранить личный контент вы будете на накопителе NVMe PCIe объемом 1 терабайт, он порадует скоростью и надежностью, а оперативной памяти здесь 16 гигабайт. Опять же, этой памяти предостаточно для того, чтобы спокойно работать и играть в современные игровые проекты.

Итог

На данный момент стоимость продукта никто не называет, но есть ощущение, что производитель уже со старта гонку проиграл. Дело в том, что буквально вчера ASUS показала ноутбук на точно таком же процессоре, только там видеокарта чуть мощнее (хотя это и не нужно), но и с дизайном все в разы лучше. Этот же гаджет напоминает какой-то ноунейм-продукт от малоизвестной компании, но явно не топовое устройство на рынке от известного бренда. У Samsung не вышло сразу завоевать рынок игровых ноутбуков, но давайте посмотрим что будет дальше, вдруг получится со второго или третьего раза.


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