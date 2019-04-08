Предварительный обзор Samsung QLED 2019. Телевизоры будущего

Некоторое время назад компания Samsung официально представила свои новые телевизоры с разрешением 8К, которые быстро всем понравились. Конечно, технология казалась слишком уж странной, ведь сейчас 4К контента не так уж много, а 8К тем более, но мы за ситуацией пристально следили. И теперь телевизоры линейки Samsung QLED 2019 поступили в Россию официально, их уже можно купить. То есть, это не какая-то там технология будущего, а реальный продукт, который можно заказать из интернет-магазина и хоть завтра повесить себе на стену. Мы же решили детальнее изучить модельный ряд данного продукта, чтобы выяснить, какая модель наиболее интересна потенциальному покупателю и решить, стоит ли отдавать свои деньги за подобные устройства. Конечно, если вы не смотрите фильмы или сериалы, то и телевизор вам в принципе не нужен, а вот всем остальным стоит изучить данную тему. Особенно тем, кто планировал купить новый телевизор.

Характеристики

Особенности

Линейка 8К телевизоров получила название Q900R. Если верить информации, а у нас нет причин ей не верить, диагональ дисплея у телевизоров данной линейки составляет от 65 до 82 дюймов. То есть, смотреть такой телевизор нужно с приличного расстояния — как минимум с трёх-четырёх метров. Если смотреть ближе, то у вас начнет болеть голова, ведь глаза не смогут охватить такую площадь экрана. Разрешение при такой диагонали просто космическое — если посмотреть на 4К-телевизоры с диагональю 65 дюймов, то вы не заметите точек на экране. А теперь представьте, что плотность пикселей выросла в четыре раза! Даже если смотреть на Q900R в упор, то вы не заметите точек, что уж говорить о просмотре фильма с расстояния в три метра. В этом плане продукт очень крутой и картинку выдает просто шикарную, фанатам качественных фильмов со спецэффектами точно понравится.

Дизайн корпуса

Внутри телевизора установлен специальный вспомогательный процессор Quantum, который отвечает за работу с искусственным интеллектом продукта. Этот процессор умеет обрабатывать картинку в разрешении 4К и «растягивать» ее до разрешения в 8К, чтобы вы могли смотреть фильм в более высоком разрешении и получать больше удовольствия. Вы удивитесь, но технология и правда работает — ее уже демонстрировали и она вполне удовлетворяет запросы потребителя. Кроме того, этот же процессор настраивает звук в различных сценах и выполняет еще массу других задач. Видимо, телевизоры и правда вскоре станут умнее современных смартфонов или планшетов.

Итог

Конечно, при покупке современного телевизора смотреть на дизайн корпуса довольно трудно, ведь его практически нет. У нового телевизора, к примеру, есть лишь тонкая еле заметная рамка вокруг экрана, больше ничего на лицевой панели нет. Никаких вам декоративных элементов и всего в таком духе, только экран и рамка. На тыльной стороне… Впрочем, кого волнует, что на тыльной стороне у телевизора? Вы все равно такую красоту повесите на стену и никогда тыльную сторону больше не увидите. Ножки, кстати, тоже интересные, но в них нет ничего невероятного. Да и ставить такой телевизор на подставку опасно.Получается, что Samsung QLED 2019 Q900R действительно своих денег стоит — такой продукт будет служить вам еще как минимум лет десять и не устареет при этом. Сами подумайте — еще эра 4К толком не наступила, на это уйдет еще года три. После этого 8К формат только появится и начнет набирать популярность, на что уйдет еще лет пять-шесть. То есть, с этой моделью у вас есть около десяти лет самого высокого разрешения на рынке. Разве этого недостаточно?