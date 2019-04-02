Предварительный обзор SilentiumPC Signum SG1X TG RGB. Слишком много стекла

2019-04-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - SilentiumPC Signum SG1X TG RGB; [130]
Сегодня мы рассмотрим очень интересный продукт, который можно смело назвать классическим решением для сборки игрового или рабочего компьютера. Производитель решил привлечь внимание дизайном своего продукта, но немного забыл, в некоторых моментах, о важности воздушного потока. Насколько это критично и стоит ли отдавать свои деньги именно за эту модель мы сегодня и разберем. Все же, корпусов на рынке очень много, но не все они могут считаться подходящим решением.

Дизайн корпуса

Внешний вид корпуса SilentiumPC Signum SG1X TG RGB является ярким примером очень эффектного, но не шибко эффективного дизайна. На фронтальной панели у нас находится сплошное стекло, за которым очень красиво смотрятся вентиляторы с синей подсветкой. Проблема лишь в том, что эти вентиляторы не прогоняют свежий воздух сквозь свои лопасти и сам компьютер, а только выдувают уже нагретый воздух. Ведь стекло, как мы знаем, воздух не пропускает. Да, на фронтальной панели справа и слева от стеклянной панели имеются декоративные решетки, которые вроде как должны спасать ситуацию, но на самом деле нет. Решетка небольшая, отверстие для забора маленькое, да и вентилятор захватывает этот воздух лишь краем. Это как тушить пожар из лейки — бесполезно. Из аналогичного стекла выполнена и боковая панель корпуса — тут уже не придерешься. Отличная стеклянная панель.

Держится боковая панель не четырех винта с накатанной головкой — вы можете открутить эти винты и снять стекло буквально за минуту голыми руками, без отверток и прочих инструментов. Само же стекло по контуру получило черную рамку, что тоже крайне полезно. Например, если вы решили приклеить полоску подсветки вокруг стеклянной панели, то ее не будет видно за черной рамкой. Сам же корпус выполнен из довольно привлекательного черного и темно-серого металла с пластиковыми панелями. Смотрится достойно, плюс на таком материале пыль собирается не очень заметно, что тоже плюс. Никаких особенных декоративных элементов у корпуса нет, все довольно просто и стандартно. С другой стороны, если вы хотели более строгий дизайн без вычурных рисунков и дизайнерских решений, то SilentiumPC Signum SG1X TG RGB вам точно понравится — это практически эталон строгого внешнего вида.

Шасси

Если не считать фронтальной панели со сплошным стеклом, то у данного корпуса все очень хорошо с воздушным потоком. Например, есть декоративная панель, которая прикрывает блок питания от взора пользователя через стекло. Обычно этот кожух делают сплошным, чтобы вы не видели блока вообще и не замечали груды кабелей, которые тянутся от него. Здесь же на кожухе есть посадочное место для вентилятора, чтобы лучше охлаждать блок питания, плюс есть еще одна решетка для охлаждения накопителей. На верхней грани сразу три посадочных места для вентиляторов, на тыльной стороне еще одно. Если на каждое возможное место поставить по одному 120-мм вентилятору, то охлаждение будет прекрасное. Да и в целом внутри предостаточно пространства.

Итог

К сожалению, информации о стоимости данного корпуса просто нет — производитель пока что только думает над этим вопросом. Но, уже сейчас можно приблизительно оценить продукт и понять, за сколько же его выставят на продажу. Здесь достаточно много качественного стекла, металл достаточно прочный, есть в комплекте сразу четыре вентилятора и продуманная система разбора корпуса. Думаю, если это не будет флагманским решением, то очень близко к нему. И производитель точно попросит за него приличную сумму денег, что далеко не каждому по карману.

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