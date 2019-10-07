Предварительный обзор Sony Xperia 8. Слишком дорогой смартфон

Дизайн корпуса

Официально представлен новый смартфон компании Sony, который выглядит достаточно привлекательно, обладает целым рядом преимуществ, но и недостатков тоже полно. В частности, есть информация, что устройство будет слишком уж дорогим и своих денег этот смартфон не стоит. Вот мы и постараемся сегодня в этом разобраться самостоятельно. Погнали!

Характеристики

Начнем с того, что производитель продолжает использовать свой фирменный дизайн корпуса и не следует современным веяниям рынка смартфонов. На фронтальной панели устройства можно заметить симметричную рамку снизу, справа и слева, которая довольно толстая и сразу бросается в глаза. Даже в iPhone Xr нет настолько толстой рамки вокруг экрана, что кажется каким-то очень странным решением со стороны дизайнеров устройства. Также стоит отметить громадную панель над экраном — там поместился и динамик, и камера, и еще небольшое футбольное поле. Это, конечно, шутка, но панель и правда громадная. На тыльной же стороне расположена система из двух камер, которая выпирает за пределы корпуса, плюс логотип компании и серии смартфонов. Поставляется устройство в нескольких цветовых вариантах и выглядит достаточно неплохо, если не учитывать фронтальную панель. Она просто ужасна.

Особенности

За основу производительности устройства взят процессор Qualcomm Snapdragon 630, который является самым оптимальным решением на рынке. Это довольно доступный процессор, который при своей низкой стоимости обеспечивает пользователя высокой производительностью в играх и программах. Дело в том, что Qualcomm Snapdragon 630 является практически аналогом 855-й модели, только с ядрами, которые работают на более низкой тактовой частоте. За графику продукта отвечает графический ускоритель Adreno 508, который мы уже множество раз видели в синтетических тестах, а за сотовую связь отвечает модем X12 LTE. Оперативной памяти у смартфона 4 гигабайта, чего вполне достаточно для смартфона среднего класса, а встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта. Вполне неплохая начинка для устройства, которое не тянет на флагман.

Итог

Главной фишкой смартфона Sony Xperia 8 можно назвать систему камер, так как производитель всегда именно этим славился и камеры Sony используют все производители в мире. За основной модуль используется 12-мегапиксельная камера со светосилой f/1.8, которая снимает довольно неплохие картинки при дневном освещении. В принципе, с такой светосилой можно и ночью неплохо фотографировать, но от шумов никуда не денешься. Также есть второй модуль, который на 8 мегапикселей и уже со светосилой f/2.4. Вместе они позволяют вам снимать качественные фото и видео, но ждать какого-то прорыва в качестве снимков не стоит, это же не флагман, а представитель среднего класса. Также порадовал вытянутый экран с соотношением сторон 21:9 — он идеален для просмотра фильмов, а вот сериалы смотреть уже не так классно. Да и на рынке не так много настолько вытянутых смартфонов, а значит и приложения будут без оптимизации.

Производитель по какой-то совершенно непонятной причине делает свои смартфоны очень дорогими, хотя в них нет ничего удивительного и в целом продажи Sony говорят нам о низком спросе на их устройства. Пользователи не горят желанием платить стоимость iPhone за флагман от Sony, а про средний класс и говорить не стоит. С другой стороны, если вы преданный фанат бренда и хотите не флагман, а что-то более простое и доступное, то эта модель вам точно подойдет по всем параметрам.