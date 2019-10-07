Предварительный обзор Sony Xperia 8. Слишком дорогой смартфон

2019-10-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sony Xperia 8; [62]
Официально представлен новый смартфон компании Sony, который выглядит достаточно привлекательно, обладает целым рядом преимуществ, но и недостатков тоже полно. В частности, есть информация, что устройство будет слишком уж дорогим и своих денег этот смартфон не стоит. Вот мы и постараемся сегодня в этом разобраться самостоятельно. Погнали!

Дизайн корпуса

Начнем с того, что производитель продолжает использовать свой фирменный дизайн корпуса и не следует современным веяниям рынка смартфонов. На фронтальной панели устройства можно заметить симметричную рамку снизу, справа и слева, которая довольно толстая и сразу бросается в глаза. Даже в iPhone Xr нет настолько толстой рамки вокруг экрана, что кажется каким-то очень странным решением со стороны дизайнеров устройства. Также стоит отметить громадную панель над экраном — там поместился и динамик, и камера, и еще небольшое футбольное поле. Это, конечно, шутка, но панель и правда громадная. На тыльной же стороне расположена система из двух камер, которая выпирает за пределы корпуса, плюс логотип компании и серии смартфонов. Поставляется устройство в нескольких цветовых вариантах и выглядит достаточно неплохо, если не учитывать фронтальную панель. Она просто ужасна.

Характеристики

За основу производительности устройства взят процессор Qualcomm Snapdragon 630, который является самым оптимальным решением на рынке. Это довольно доступный процессор, который при своей низкой стоимости обеспечивает пользователя высокой производительностью в играх и программах. Дело в том, что Qualcomm Snapdragon 630 является практически аналогом 855-й модели, только с ядрами, которые работают на более низкой тактовой частоте. За графику продукта отвечает графический ускоритель Adreno 508, который мы уже множество раз видели в синтетических тестах, а за сотовую связь отвечает модем X12 LTE. Оперативной памяти у смартфона 4 гигабайта, чего вполне достаточно для смартфона среднего класса, а встроенная память представлена накопителем на 64 гигабайта. Вполне неплохая начинка для устройства, которое не тянет на флагман.

Особенности

Главной фишкой смартфона Sony Xperia 8 можно назвать систему камер, так как производитель всегда именно этим славился и камеры Sony используют все производители в мире. За основной модуль используется 12-мегапиксельная камера со светосилой f/1.8, которая снимает довольно неплохие картинки при дневном освещении. В принципе, с такой светосилой можно и ночью неплохо фотографировать, но от шумов никуда не денешься. Также есть второй модуль, который на 8 мегапикселей и уже со светосилой f/2.4. Вместе они позволяют вам снимать качественные фото и видео, но ждать какого-то прорыва в качестве снимков не стоит, это же не флагман, а представитель среднего класса. Также порадовал вытянутый экран с соотношением сторон 21:9 — он идеален для просмотра фильмов, а вот сериалы смотреть уже не так классно. Да и на рынке не так много настолько вытянутых смартфонов, а значит и приложения будут без оптимизации.

Итог

Производитель по какой-то совершенно непонятной причине делает свои смартфоны очень дорогими, хотя в них нет ничего удивительного и в целом продажи Sony говорят нам о низком спросе на их устройства. Пользователи не горят желанием платить стоимость iPhone за флагман от Sony, а про средний класс и говорить не стоит. С другой стороны, если вы преданный фанат бренда и хотите не флагман, а что-то более простое и доступное, то эта модель вам точно подойдет по всем параметрам.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 8
Samsung обновит до Android 10 еще 45 сма...
Samsung обновит до Android 10 еще 45 смаВ сеть утекли список устройств Samsung , которые получат обновление операционной системы до Android 10. ...
Известны характеристики Honor V30 и Hono...
Известны характеристики Honor V30 и HonoHuawei уже работает над новым флагманским смартфоном Honor V30, оказывается новинка выйдет в двух версиях...
Представлен компактный смартфон Sony Xpe...
Представлен компактный смартфон Sony XpeКомпания Sony пополнила ассортимент смартфонов компактной моделью Xperia 8, которая получила характеристи...
Xiaomi Redmi 8 получит объёмный аккумуля...
Xiaomi Redmi 8 получит объёмный аккумуляСогласно официальным постам производителя в Twitter, аппарат получит объёмный аккумулятор с быстрой заряд...
Sony Xperia 8 за 468 долларов...
Sony Xperia 8 за 468 долларовКомпания Sony анонсировала новый среднебюджетный смартфон Xperia 8. ...
Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактны...
Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактныСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании Roadgid, которая не перест...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи гейм...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи геймДолгожданный «ИгроМир 2019» ждало огромное количество геймеров и не только. Ведь в текущем выставку посет...
Беспроводной контроллер SNES для Nintend...
Беспроводной контроллер SNES для NintendNintendo Switch пользуется большой популярностью у пользователей. Nintendo представила контроллер SNES с ...


Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактный FullHD видеорегистратор Обзор Roadgid mini. Недорогой, компактный FullHD видеорегистратор
Обзор Inspector AT850. Электрохимический алкотестерОбзор Inspector AT850. Электрохимический алкотестер
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Fold. Возможно, смартфон будущегоОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Fold. Возможно, смартфон будущего
Обзор клавиатуры Redragon Xenica. Для любителей компьютерных игрОбзор клавиатуры Redragon Xenica. Для любителей компьютерных игр
Обзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T865 128Gb. Лучший планшет на рынкеОбзор плюсов и минусов Samsung Galaxy Tab S6 10.5 SM-T865 128Gb. Лучший планшет на рынке
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи гейм...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи геймДолгожданный «ИгроМир 2019» ждало огромное количество геймеров и не только. Ведь в текущем выставку посет...
Предварительный обзор EIZO Foris Nova. Ч...
Предварительный обзор EIZO Foris Nova. ЧОфициально представлен самый странный монитор EIZO Foris Nova с OLED-матрицей и довольно классным дизайно...
Обзор Vsmart Live, Vsmart Joy 2+, Vsmart...
Обзор Vsmart Live, Vsmart Joy 2+, VsmartКакие только компании не делят российский рынок смартфонов: корейские, китайские, индийские, американские...
Предварительный обзор Colorful iGame GeF...
Предварительный обзор Colorful iGame GeFВ последнее время производителям компьютерного железа довольно тяжело выделиться на фоне конкурентов — у ...
Обзор Himno. Крайне простой платформер...
Обзор Himno. Крайне простой платформерСегодня мы поговорим о максимально странной игре, которая вроде как является платформером, но она совсем ...
NVIDIA запустила стриминговый сервис для...
NVIDIA запустила стриминговый сервис для3 октября в 18:00 состоялся официальный запуск облачного сервиса GFN.ru , п...
Предварительный обзор Sony Alpha 9 II. К...
Предварительный обзор Sony Alpha 9 II. КСегодня мы поговорим о достаточно интересной камере, которая точно понравится профессионалам своего дела,...
Обзор Vivo Nex 3. Плюсы и минусы флагман...
Обзор Vivo Nex 3. Плюсы и минусы флагманVivo представила свой флагман NEX 3 3 октября открылась самая большая в России выставка, посвященная игр...
Обзор realme XT. Плюсы и минусы флагмана...
Обзор realme XT. Плюсы и минусы флагмана2 октября в Москве прошла российская презентация смартфона realme XT. На данный момент это самая продвин...
Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная игра...
Обзор WARSAW. Слишком эмоциональная играСегодня мы поговорим о достаточно необычной игре, которая существенно выбивается на фоне конкурентов. Это...
Предварительный обзор Microsoft Surface ...
Предварительный обзор Microsoft Surface Компания Microsoft вновь попробовала выйти на рынок ноутбуков и в этот раз получилось гораздо лучше — про...
Обзор Steambirds Alliance. Детские постр...
Обзор Steambirds Alliance. Детские пострОчень приятно, что разработчики из небольших студий продолжают реализовывать свои безумные идеи и дарить ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor