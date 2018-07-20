Предварительный обзор Sony Xperia XA2 Plus. Мы ждали не этого

Компания Sony в последнее время очень много проиграла на рынке смартфонов. Буквально года три назад это был мощный производитель, который мог сражаться с Apple и Samsung за первенство на рынке, а теперь пользователи уже и забыли, в чем фишка этого бренда. Аналитики мобильного рынка говорили, что компании нужно срочно поменять дизайн и показать что-то, что будет радовать пользователей современным дизайном и функциями, иначе будет провал. Но, в Sony решили, что прибыль от продажи приставки PS4 и так неплохая, значит можно сегмент смартфонов окончательно похоронить. Вот и выпустили Sony Xperia XA2 Plus — смартфон среднего класса, который разочаровал абсолютно по всем фронтам. Не совсем понимаем зачем компания это сделала, но продукт уже вышел, а значит стоит его детально изучить и обсудить. Может он не так плох, как кажется на первый взгляд?

Характеристики

За основу производительности мобильного телефона взят процессор Snapdragon 630 от компании Qualcomm. Это довольно неплохая модель, которая работает на восьми вычислительных ядрах и выдает тактовую частоту в 2,2 гигагерца. Мощности предостаточно для того, чтобы играть в игры, запускать всевозможные приложения и смотреть видео в сети. За графику отвечает контроллер Adreno 508, плюс у вас будет скоростной модем для подключения к сотовой сети. Далее, производитель решил выпустить две комплектации смартфона — 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной это базовая версия, а 4 гигабайта ОЗУ и 64 встроенной — продвинутая. Ничего нового или интересного в начинке смартфона обнаружить не удалось, это достаточно простенький продукт среднего класса, который неплохо справляется с поставленными задачами. Однако, назвать его лучшим продуктом на рынке тоже нельзя, даже приблизительно.

Дизайн корпуса

Внешний вид смартфона разочаровал окончательно, хотя производителю уже не раз говорили, что нужно что-то менять в этом направлении. Дело в том, что хотя тренд с отсутствием рамок и вырезом под камеру многим не нравится, но сейчас все смартфоны такие, это стандарт. В Sony решили, что можно выпустить смартфон в своём собственном стиле — с толстыми рамками, клавишами сенсорными под дисплеем и так далее. Естественно, пользователи не очень оценили такой порыв производителя. Нам тоже дизайн продукта не понравился, слишком уж странно и старо это выглядит.

Особенности

Большим преимуществом смартфона является дисплей с диагональю 6 дюймов и разрешением 2160 на 1080 точек. Матрица построена по технологии IPS с широкими углами обзора, есть защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 и соотношение сторон 18:9. Это действительно крутой современный экран, на котором будет приятно смотреть фильмы и сериалы, играть в игры или читать книги. И, конечно же, здесь нет выреза сверху, что только повышает комфорт от использования. Обещают еще и хорошую камеру, хотя у всех последних смартфонов этой компании качество съемки получилось очень даже неплохим.

Итог

Пока что стоимость смартфона никто не называет, так что говорить о преимуществах или недостатках проблематично. Мы же банально не знаем с чем сравнивать. Но, раньше компания доступных смартфонов не выпускала, а значит и сейчас не начнет. Преимущества у продукта имеются — дисплей крутой, камера, вполне неплохая начинка, пусть и далека от флагманской. Вот только дизайн странный и ценник здесь будет как у топового смартфона от Huawei или ASUS. Вот только зачем платить больше за меньшее количество функций? Посмотрим на цену для российского рынка и можно будет ответить на этот вопрос.