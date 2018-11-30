Предварительный обзор Spire Ergo. Удобная клавиатура

2018-11-30, Автор - Влад Волошин; Продукт - Spire Ergo; [81]
На современном рынке игровых клавиатур предостаточно разнообразных моделей на любой вкус и цвет — вы можете найти вариант с дополнительными клавишами или продукт в стиле минимализм. Однако, большая часть этих новинок выполнена примерно в одном и том же стиле, просто с добавлением чего-то своего от производителя. Где-то добавляют барабан для регулировки громкости, где-то клавиши для смены профилей подсветки, где-то устанавливают громадную подставку под кисти. Все это выглядит привлекательно, но не идет ни в какое сравнение с клавиатурой Spire Ergo. Она выглядит очень круто и необычно, плюс разработчики решили отойти от классического дизайна в сторону удобства и показали совершенно новое решение. Кому-то оно покажется странным, кто-то решил, что это неудобно, а кто-то бросит все и отправится в интернет покупать эту клавиатуру. Мы ре решили рассказать, почему Spire Ergo действительно интересная.

Дизайн корпуса

Начнем с того, что разработчики полностью отказались от классической раскладки клавиш и создали свой вариант. В центре клавиатуры вы можете видеть Л-образную фигуру, к которой «пристроены» все клавиши. Получается что-то вроде клина, разделяющего важные клавиши на две части. У нас здесь два пробела, две клавиши CTRL и ENTER по центру клавиатуры. Сделано это ради того, чтобы во время игры вам не нужно было тянуться к клавишам — теперь они все под рукой, нужно лишь немного сместить палец и все. Сначала мне это решение тоже показалось удобным, вот только к такой раскладке привыкнуть невероятно трудно. Помимо этого, разработчики решили сделать гаджет максимально компактным — здесь нет дополнительных рядов клавиш, нет мультимедиа или чего-то в таком духе, даже бортика нет. Только клавиши и все. Получилось предельно компактно, многим понравится.

Характеристики

Производитель решил не экономить и предоставить пользователю самые продвинутые переключатели Cherry MX. Они позволяют вам выбрать подходящий цвет переключателей, дабы получить максимум удобства в использовании, плюс данная модель живет очень долго — каждая клавиша переживает до 50 миллионов нажатий. Этого достаточно, чтобы вы могли спокойно сражаться с виртуальными врагами в течение восьми-десяти лет и даже не думали о покупке новой клавиатуры. Помимо этого, под клавишами имеются RGB светодиоды, которые отвечают за подсветку клавиатуры.

Особенности

Стоит отметить, что клавиша A, которая активно используется в тех же шутерах для передвижения влево, расположена предельно странно — до нее нужно будет постоянно тянуться. Это не очень удобно, учитывая весь смысл этого продукта. Помимо этого, если вы решите как-то поработать с текстом на данной модели, то нужно будет дико изощряться, так как символы здесь расположены совершенно не так, как на всех остальных клавиатурах. Некоторые клавиши в правом верхнем углу вовсе расположены странным образом и попадать на них вслепую будет проблематично.

Итог

Модель показалась нам привлекательной исключительно из-за стоимости в 80 долларов. Не каждый день удается найти продукт, который можно купить за столь доступные деньги, да еще и на Cherry MX. Однако, покупать новинку как основную клавиатуру я бы не советовал. Далеко не каждому она подойдет в плане комфорта, особенно если вы помимо игровых задач иногда еще и печатаете или просто общаетесь в социальных сетях. Набирать текст на этой клавиатуре крайне сложно и неудобно. Зато это механика за 80 баксов с RGB и прочими бонусами, что многим тоже покажется привлекательным выбором.


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