Предварительный обзор SteelSeries Apex Pro. Уникальная клавиатура

Особенности

На рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизайн, но на этом все заканчивается. С клавиатурой SteelSeries Apex Pro все совершенно иначе, ведь это устройство, у которого просто нет аналогов на всем рынке игровой периферии. Сегодня мы изучим это устройство и расскажем вам, почему оно настолько удивительное и интересное. Поверьте, такого вы еще не видели.

Дисплей

Главной фишкой данной клавиатуры является гибкая настройка клавиш. Дело в том, что у обычных клавиатур ход срабатывания стандартный и не меняется. Допустим, на игровых клавиатурах есть модели с регистрацией нажатия после 1 миллиметра — вы чуть-чуть нажали на клавишу и она уже зарегистрировалась в системе. У клавиатур для работы с текстом есть более длинный путь регистрации — 2 миллиметра. То есть, вам нужно нажать на клавишу до половины, чтобы компьютер понял, что вы правильно нажали на кнопку. У SteelSeries Apex Pro все немного иначе, так как здесь на механических переключателях установлены магнитные датчики, определяющие нужный порог нажатия. Для игр вы можете поставить 0,4 мм и получать мгновенный отклик системы, а для печати можно поставить 3,6 мм, чтобы максимально точно взаимодействовать с системой. Такого нет ни у кого на рынке клавиатур, так что продукт и правда уникальный.

Дизайн корпуса

Также стоит отметить OLED-дисплей в правой верхней части корпуса, который установлен не только ради красоты и привлекательности. Дело в том, что на этот монитор будут выводиться уведомления из программ и игр. К примеру, из Discord вы можете получить сообщения или уведомление о том, кто вам звонит в данный момент, что крайне удобно. Если у вас один монитор и вы находитесь в пылу сражения, то не нужно будет переходить в другое окно и смотреть на сообщения — уведомления будут на вашей клавиатуре. Также туда можно выводить уведомления из игр, что тоже весьма полезно и удобно. Правда, нужно будет еще разобраться, как правильно выводить туда информацию, чтобы она не отвлекала во время боя и помогала геймеру побеждать. Но, в целом, такое решение лично мне очень понравилось — стильно, круто и очень современно. Плюс, опять же, аналогов на рынке просто нет.

Итог

В плане внешнего вида клавиатура SteelSeries Apex Pro готова вас радовать, но скорее классическим подходом, нежели чем-то уникальным. Здесь совершенно стандартный набор клавиш — нет ни дополнительных рядок, ни каких-то особенных ползунков и контроллеров. Просто 104 клавиши с правильной раскладкой и красивой подсветкой, которая мягко заливает клавиатуру. В правой части есть дисплей, но в целом SteelSeries Apex Pro выглядит как классическая игровая механическая клавиатура без каких-то невероятных дизайнерских решений. В стандартном «состоянии» клавиатура крайне компактная, хотя у вас есть возможность установить подставку под ладони и тогда кисти рук во время сражений не будут уставать. Это достаточно полезная штука, которая уже идет в комплекте. Дизайн клавиатуры нам очень понравился — мы любим классику.За стандартную версию SteelSeries Apex Pro просят 200 долларов и нужно понимать, что за уникальный продукт, у которого на рынке нет аналогов, это вполне разумная цена. Крутая механическая игровая клавиатура с подсветкой, продвинутым софтом и автоматической настройкой высоты срабатывания явно стоит этих денег, не говоря уже о том, что другой такой клавиатуры на рынке просто нет. Также есть вариант без цифрового блока, который компактнее и стоит 180 долларов — идеально для киберспорта.