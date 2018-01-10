Предварительный обзор Thermaltake View 22 TG. Ультра-стильный корпус

Стоит отметить, что на современном рынке компьютерных корпусов кардинально изменилось отношение покупателей к продукту. Если ранее пользователи смотрели на габариты, надежность, внутренности корпуса, а внешний вид не рассматривали вообще, то теперь пользователь смотрит и на дизайн. Это вызвано совершенно обычной причиной - компьютерные комплектующие перестали быть чем-то обыденным и скучным, теперь начинка вашего ПК может иметь подсветку, красивые цвета корпуса, многие выбирают блоки питания с красивыми кабелями и потом все это аккуратно укладывают, а значит нужно и корпус соответствующий. Чтобы боковая панель стеклянная, чтобы клавиши выглядели красиво и так далее. Собственно, таким корпусом и является Thermaltake View 22 TG - он отлично смотрится на рабочем столе и станет настоящим подарком для геймера, желающего стильный изысканный корпус для своего мощного железа.

Дизайн корпуса

Главной особенностью данного корпуса является его передняя панель - она черная, глянцевая и выполнена в форме волны. То есть, если большинство вариантов на рынке выполнены с плоской передней панелью, то здесь лицевая панель отличается достаточно сильно. Стоит так же отметить, что это прозрачная панель, то есть это затемненное стекло, сквозь которое можно наблюдать подсветку от вентиляторов или каких-то дополнительных украшений. Помимо этого, корпус порадует вас боковой крышкой из стекла, она тоже немного затемненная, выглядит достаточно привлекательно и вы сможете получить достаточно удовольствия от сборки и использования данного варианта корпуса. Учитывая, что сегодня каждый второй пользователь желает себе корпус с боковой стеклянной панелью, этот вариант вам должен понравится больше всего. Разработчики продумали очень много разных деталей и это действительно круто.

Начинка

Внутри корпуса очень много места, которое вы можете использовать самыми разными способами - можно просто поставить материнскую плату, добавить СВО, добавить видеокарту, красиво раскидать кабели и наслаждаться видом такого компьютера, можно подцепить отсеки для жестких дисков, можно поставить помпу и организовать кастомную систему охлаждения. Благодаря большому пространству внутри и кожуху, который спрячет блок питания и все кабели от взора пользователей, собирать компьютер здесь будет очень интересно, просто и радостно. Наверное, это тоже важный параметр.

Особенности

Несмотря на то, что корпус выглядит очень стильно, разработчики так же продумали определенные важные аспекты, которые для настоящего гика будут подарком. Например, у вас есть возможность поставить радиатор СВО на три разных панели - на переднюю панель можно до трех секций поставить, на верхнюю грань и на тыльную сторону. Это позволит вам обустроить корпус максимально красиво и удобно для себя. Плюс, есть такой важный момент как наличие одного 120-мм вентилятора в комплекте, есть ножки достаточно прочные, которые не позволят корпусу шататься на столе.

Итог

Пока что официальной стоимости данного корпуса мы не нашли, но это будет достаточно доступно решение - предыдущая модель 21 TG стоит около 4 тысяч рублей, значит данная модель обойдется вам в 4500-5000 тысяч рублей, что для такого красивого и стильного корпуса просто копейки. Вариант действительно отличный - красота в комплекте с отличным пространством для фантазии, приличным местом для укладки кабелей, вниманием к деталям. За свои деньги это будет лучшее решение, которое вас точно порадует и позволит создать что-то реально крутое.