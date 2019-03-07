Предварительный обзор Trust GXT 865 Asta. Крутая игровая клавиатура

Для геймеров сейчас выпускают целую россыпь игровой периферии, чтобы можно было не только играть с комфортом в любимые проекты, но и наслаждаться дизайном своих устройств, их возможностями и настройками. Конечно, далеко не каждому геймеру нужна крутая клавиатура или мышка флагманского уровня. Некоторые фанаты шутеров спокойно играют себе на самых дешевых клавиатурах и даже достигают определенного успеха. Но, если вы часто играете и хочет получать от этого максимум удовольствия, то обязательно обратите внимание на механическую клавиатуру — она гораздо более удобная, приятная и эффективная. Сегодня мы поговорим о клавиатуре Trust GXT 865 Asta, которая была анонсирована относительно недавно и может похвастаться более-менее доступной стоимостью. Давайте же рассмотрим ее преимущества и недостатки, чтобы знать, стоит ли отдавать за это устройство свои деньги или нет.

Дизайн корпуса

Разработчики данной клавиатуры решили, что нужно идти по классике и представили более привычный дизайн корпуса своего продукта. Например, у нас здесь стандартный набор из 104 клавиш, которые позволяют вам сразу привыкнуть к раскладке и не переживать из-за ложных нажатий на дополнительный ряд клавиш, например. Дизайнеры полностью отказались от всех декоративных элементов, чтобы предоставить пользователю классическую версию клавиатуры. Даже бортики вокруг клавиш сведены к минимуму, чтобы продукт на соле занимал минимум пространства. Это крайне удобно, если у вас не очень большой рабочий стол и нужно экономить место. Клавиши расположены ровными рядами, раскладка классическая, цвет клавиатуры темно-серый. Лично мне кажется, что это довольно практичное решение, ведь такой цвет будет гораздо сложнее испачкать или как-то повредить.

Начинка

Клавиатура механическая, а это значит, что под каждой клавишей размещены механические переключатели. В данном случае используются весьма надежные переключатели GXT-RED, о которых вы, скорее всего, никогда не слышали. Производитель заявляет, что у данных переключателей ресурс нажатий составляет 50 миллионов, чего будет предостаточно для пяти-семи лет активной игры. В плане ощущений от нажатий переключатели чем-то напоминают красные Cherry MX, только более дешевые. С другой стороны, если вы давно хотели именно механику и за адекватные деньги, то это — наиболее оптимальный вариант по деньгам.

Особенности

У клавиатуры имеется довольно привлекательная подсветка, позволяющая вам получать от устройства не только тактильное, но и эстетическое удовольствие. Подсветка действительно очень привлекательная и яркая, складывается ощущение, что светодиоды поставлены правильно — четко над символом. В темноте на такой клавиатуре играть еще большее удовольствие, ведь вы точно не промахнетесь мимо нужной кнопки. Также в верхней части клавиатуры имеется ряд клавиш F1-F12, которыми можно управлять мультимедиа или запускать электронную почту, например.

Итог

Теперь о главном преимуществе продукта — стоимость клавиатуры составляет всего 70 долларов. Этого предостаточно, чтобы закрыть глаза на недорогие переключатели или на то, что здесь нет какого-то продвинутого ПО для гибкой настройки каждой клавиши. За эти деньги вы получаете просто хорошую клавиатуру с возможностью окунуться в мир механики. Идеальный переходной вариант на тот случай, если вы давно хотели попробовать данный тип клавиатур, но вас отталкивала стоимость. Теперь же у вас есть все необходимое, чтобы оценить возможности механики за вполне скромную сумму.