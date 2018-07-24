Предварительный обзор ViewSonic VX3211-4K-mhd. Недорогой монитор с 4К

2018-07-24, Автор - Влад Волошин; Продукт - ViewSonic VX3211-4K-mhd; [81]
В последнее время пользователи стали все больше времени уделять мониторам с 4К разрешением по вполне адекватным причинам — разрешение выше, значит глазам проще понимать информацию, они не так сильно устают даже при длительной напряженной работе. Стоит ли платить немного больше денег, чтобы не портить зрение? Конечно! Ранее стоимость такой продукции была очень высокой, теперь разработчики постепенно снижают цену. И, новинка под названием ViewSonic VX3211-4K-mhd имеет все шансы на звание самого доступного монитора с 4К разрешением на рынке. Конечно, имеется ввиду данный набор характеристик и возможностей. Мы решили изучить продукт и рассказать вам о его преимуществах, чтобы каждый понимал нужен ли ему такой продукт или нет. Кому-то он явно придется по душе, а кто-то скажет, что и на FullHD нормально. Давайте же смотреть на то, что новинка умеет и почему о ней столько говорят.

Характеристики

Диагональ дисплея составляет 31,5 дюйма, хотя в названии указано 32. Дело в том, что производители очень любят сокращать до целого числа, хотя это не совсем правильно. Но, с другой стороны, это не такая уж и проблема — диагональ остается достаточно приличной как для игр, так и для работы. Разрешение составляет 3840 на 2160 точек, то есть настоящее 4К во всей красе. Картинка невероятно детализированная, четкая и яркая, она в четыре раза четче FullHD. Собственно, в этом и заключается весь интерес к продукту, ведь пользователи хотят получить высокое разрежение для удобства в работе или отдыхе. Построено это все на матрице типа VA, она неплохо себя показала и очень даже шикарно подходит и для игр, и для обработки фотографий или видео. Основные характеристики продукта выглядят привлекательно, но давайте посмотрим еще и на второстепенные. Они тоже играют важную роль.

Очень понравилась контрастность картинки — 3000:1. У большинства конкурентов данная характеристика составляет 1000:1, так что здесь в темных локациях игр или в темных фильмах вы получаете гораздо более привлекательную картинку. Яркость составляет 300 кд/м2, в этом плане ничего нового не произошло, заявлен 95% охват цветовой палитры NTSC. Отдельно стоит отметить время отклика — всего 3 мс. Это неплохой показатель для VA матрицы и вы вполне можете с такими показателями играть в соревновательные шутеры без дискомфорта. Характеристики новинки очень и очень порадовали, это круто.

Дизайн корпуса

Внешний вид монитора как бы намекает, что разработчики не стремились сделать из него что-то невероятно стильное. Нет, это достаточно простой девайс, который радует картинкой и возможностями, а не оберткой. На фронтальной панели вокруг дисплея имеется однотонная черная рамка, снизу имеется логотип компании. На тыльной стороне имеется четыре отверстия для крепления VESA и выходы для подключения периферии. Ничего удивительного или красивого здесь нет, просто практичность превыше всего. Ножка довольно прочная и короткая, что не позволит монитору шататься из стороны в сторону, подставка имеет V-образную форму.

Итог

Производитель пока что не планирует называть конечную стоимость продукта. Вероятно, еще оценивает реакцию пользователей на анонс и анализирует рынок. Но, у нас есть небольшой инсайд о том, что это будет самый доступный монитор с 4К и 32 дюймами диагонали на всем рынке. То есть, если вы давно хотели купить себе устройство такого рода, но вас пугала высокая цена, то обязательно посмотрите в сторону этого продукта. Он выглядит достаточно привлекательно и интересно, чтобы привлечь ваше внимание.

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