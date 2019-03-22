Предварительный обзор Vivo X27 Pro. Крутая выдвижная камера

Характеристики

В последнее время крупным производителям смартфонов очень тяжело привлечь к себе внимание аудитории — нужно постоянно придумывать что-то новое и необычное, показывать какие-то невероятные технологии, дизайнерские решения. Получается далеко не у всех, но есть бренды, которые умеют удивлять больше всех остальных. О смартфоне одной такой компании мы сегодня поговорим, ведь он готов покорять аудиторию своим дисплеем, камерой и прочими бонусами. Итак, давайте смотреть.

Дисплей

Производитель не планировал делать из данного смартфона флагман, так что и топового процессора сюда никто не ставил. За основу производительности устройства отвечает процессор Snapdragon 710, который производит компания Qualcomm. Стоит сказать, что если не смотреть на тактовую частоту процессора, то разницы между этим «камнем» и Qualcomm Snapdragon 855 вы не заметите. Модель работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 2,2 гигагерц и этого предостаточно, чтобы вы могли с удовольствием играть в игры любимые, смотреть сериалы или запускать любой другой развлекательный контент. За графику устройства отвечает ускоритель Adreno 616, который хорошо себя показал в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Базовая начинка смартфона очень даже привлекательно выглядит — это мощный смартфон, у которого железо стоит адекватных денег.

Дизайн корпуса

У данного смартфона настолько большой дисплей, что даже сложно в это поверить. У него диагональ составляет 6,7 дюйма — это больше, чем у любого современного смартфона на рынке. На таком большом дисплее можно с комфортом смотреть фильмы в высоком разрешении, запускать игры, общаться в социальных сетях и так далее. Стоит отметить, что дисплей полноценный — у него нет вырезов или чего-то в таком духе, даже приблизительно. Разработчики устройства полностью отказались от вырезов и вставок, чтобы предоставить вам полноценный дисплей. Разрешение у него составляет 2340 на 1080 точек, это стандартное FullHD разрешение. Матрица же построена по технологии Super AMOLED с широкими углами обзора и отличной цветопередачей. В дисплей даже встроили сканер отпечатков пальцев, чтобы вы вовсе забыли про архаичные способы сканирования пальца.

Итог

Внешний вид смартфона довольно трудно как-то описать, так как никакого особого дизайна здесь нет. На фронтальной стороне устройства у нас просто расположен экран и все, больше здесь вообще ничего нет. Рамки тонкие, дисплей большой, все. на тыльной стороне по центру расположена плашка с системой камер, которая немного придает тыльной панели шарма, но в целом здесь тоже ничего интересного нет. Зато в верхней части торцевой панели есть выдвижная камера, которая позволила реализовать фронтальную панель и не отнимать пространство у дисплея. Камера эта довольно широкая, выезжает весьма стильно и выглядит очень круто. На рынке ничего подобного нет и это делает устройство даже более крутым.

На текущий момент стоимость смартфона никто не называет, но можно с уверенностью сказать, что продукт будет более-менее доступным. Дело в том, что сам производитель никогда ранее слишком уж дорогие смартфоны не выпускал, привлекая аудиторию хорошими ценами. Кроме того, это продукт среднего класса, если судить по характеристикам, а значит цена точно будет демократичная. Остается только ждать официального релиза и смотреть на цены в рублях для нашей страны. За свои деньги этот продукт явно не будет уступать конкурентам, а где-то даже и выигрывать.