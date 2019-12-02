Предварительный обзор Vivo X30. Хорошее решение

Дизайн корпуса

Современные смартфоны совсем не готовы радовать нас чем-то уникальным, ведь крупным брендам просто не выгодно экспериментировать с форматами или решениями. Совсем другое — компании, которые только вышли на рынок и хотят его покорить. Именно они делают уникальные устройства, которые выбиваются на общем плане и заслуживают внимания. О таком устройстве мы и поговорим.

Камеры

Современные смартфоны благодаря своей конструкции просто не могут порадовать потенциального покупателя уникальными решениями, ведь для них просто не осталось места. К примеру, у смартфона на лицевой панели размещен большой дисплей, рамки справа, слева и сверху сведены до минимума и там просто нет пространства, чтобы показать какой-либо дизайн. На тыльной стороне расположена вполне стандартная вертикальная система камер, которая позволяет получать массу удовольствия от снимков, но которая может похвастаться ровно ничем новым. Да, есть интересный градиент тыльной панели, но все это такие мелочи, за которые даже ухватиться не выйдет. Разработчики не могут развернуться при таком количестве свободного пространства и это сказывается на конечном результате — смартфон стильно выглядит, но отличить его от моря конкурентов будет почти нереально.

Особенности

Главной особенностью смартфона Vivo X30 является именно система камер, которая позволяет не переживать о качестве конечного изображения. На тыльной стороне смартфона расположена система из трех камер, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и благодаря этому вы можете спокойно снимать как на большом расстоянии от себя, так и с широким углом обзора, например. Камеры могут похвастаться светлыми снимками, так как объективы светосильные и качество изображения получается действительно высоким. Более того, здесь есть отдельный модуль, который отвечает за глубину резкости, а еще производитель сообщает о функции 60-кратного гибридного зума. То есть, можно будет приближать объекты с громадного расстояния и делать хорошие снимки. Правда, для этого вам нужен будет штатив, но это уже побочные моменты. Главное, что смартфон в принципе может снимать такие фотографии.

Итог

Производитель явно делает упор на второстепенные преимущества, так как в плане производительности все современные смартфоны и так очень круты и позволяют запускать контент любой сложности. К примеру, у данной модели установлен дисплей с диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Это, конечно, не редкость на рынке, да и есть модели с более высокой частотой обновления, но все равно качество картинки будет очень хорошим, а плавность прокрутки поразит даже самого продвинутого пользователя. Более того, дисплей этот AMOLED с высоким разрешением, так что с качеством цветопередачи тоже вопросов не возникнет совершенно. Решение производителя сделать упор на второстепенные бонусы — очень даже приятное, ведь процессор здесь и так мощный, это понятно. А вот качественный дисплей есть далеко не у всех смартфонов даже топового уровня.

Смартфон действительно очень интересный и привлекательный, у него есть достаточно много серьезных преимуществ, которые позволяют не переживать о том, что другие смартфоны будут интереснее. Более того, система камер здесь просто отличная, она снимает качественные снимки в разных ситуациях и это тоже приятно. Добавляем сюда производительную начинку и низкую стоимость смартфона — получаем идеальное устройство для тех, кто хочет качество и мощность, но не хочет переплачивать за дорогие бренды.