Предварительный обзор XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro. Очень стильно

2019-12-16, Автор - Влад Волошин; Продукт - XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro; [92]
В последнее время видеокарты компании AMD пользуются какой-то нереальной производительностью на рынке, так как пользователи поняли, что можно покупать данные модели с хорошей производительностью дешевле, чем у конкурента. Сегодня мы поговорим о довольно интересном продукте, который лишь подтверждает данную мысль. Итак, давайте смотреть, что же нам показала XFX.

Дизайн корпуса

Стоит отметить, что производитель явно львиную долю времени потратил на разработку дизайна корпуса, ведь впервые за длительное время видеокарта недорогого уровня выглядит настолько круто. Корпус выполнен из черного пластика с матовым покрытием, края немного закруглены, выглядит это очень стильно. Более того, система охлаждения видеокарты состоит из двух вентиляторов, большого декоративного кожуха и приличных размеров радиатора. То есть, видеокарта не только выглядит стильно, но и обеспечивает графический процессор достаточным уровнем охлаждения, что тоже очень важно. Также стоит отметить, что на тыльной стороне видеокарты установлена специальная пластина, которая придает прочности видеокарте. Ранее такие решение казались странными, но сейчас прочность видеокарты действительно важна при таких больших радиаторах, так что производитель сделал все просто отлично.

Характеристики

Стоит отметить, что видеокарта прямо из коробки выходит достаточно производительная — в штатном режиме частота графического ядра достигает 1717 МГц. Это довольно хороший результат для данной линейки видеокарт, ведь частота графического ядра слегка выше, чем у потенциальных конкурентов от других производителей. Более того, у видеокарты есть специальный режим разгона, в котором тактовая частота графического процессора достигает 1845 МГц, что еще круче. Прирост производительности действительно заметен, вопрос только в уровне шума. Вероятно, на такой частоте вентиляторы будут крутиться очень быстро, создавая хороший поток воздуха для охлаждения радиатора, тем самым создавая больше шума, чем без разгона. Хотя, с другой стороны, два вентилятора довольно большого диаметра не должны шуметь слишком уж сильно даже на максимальных оборотах.

Особенности

Стоит отметить, что видеокарта может похвастаться 8 гигабайтами встроенной видеопамяти, что позволит вам играть в 4К-разрешении при достаточно стабильном уровне кадров в секунду. Более того, память работает на эффективной частоте 14 ГГц, что еще пару поколений назад казалось недостижимым показателем. Благодаря этому повышается общая производительность системы в играх — нет проблем с загрузкой текстур высокого разрешения и так далее. Кроме того, производитель оснастил свою видеокарту портом HDMI 2.0b и тремя портами DisplayPort 1.4, что позволяет не переживать о том, что вы не сможете подключить несколько мониторов. Более того, советуем подключать именно по HDMI 2.0b, чтобы получить максимально качественное изображение даже в 4К. К сожалению, никакой подсветки или прочих ярких эффектов у данной видеокарты нет.

Итог

Данная видеокарта продается всего за 220 долларов и это довольно доступный вариант, так как конкуренты от NVIDIA при аналогичной производительности стоят на сто долларов дороже, а то и больше. Более того, на данной видеокарте вы спокойно сможете играть в 4К-игры, наслаждаться высоким качеством изображения и прочими преимуществами современной видеокарты. Особенно порадовала функция разгона, которая дает возможность выжать из видеокарты буквально максимум производительности без особого труда.

Комментарии и отзывы XFX Radeon RX 5500 XT THICC II Pro
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