Предварительный обзор Xiaomi Black Shark 2. Игровой смартфон нового поколения

Характеристики

В последнее время геймеры стали активно интересоваться производительными смартфонами, так как уже есть несколько классных игр, для которых нужна высокая производительность. И для таких пользователей был официально представлен смартфон Xiaomi Black Shark 2, который выглядит достаточно круто и обладает действительно высокой производительностью. Сегодня мы посмотрим на то, что же он может, чтобы понять, стоит ли он своих денег. Хотя, если вы заядлый геймер, то и вопросов быть не может.

За основу производительности смартфона Xiaomi Black Shark 2 взят процессор Snapdragon 855 от компании Qualcomm. Собственно, никто и не сомневался, что именно этот процессор и будет здесь установлен, ведь это самый производительный процессор на мобильном рынке и ставить что-то другое просто глупо. Система-на-чипе построена на основе восьми вычислительных ядер Kryo 485, которые выдают тактовую частоту от 1,8 гигагерц в штатном режиме до 2,8 гигагерц в режиме повышенной нагрузки. Да, это довольно высокая производительность, которой точно хватит как на игры, так и на любые другие задачи развлекательного или рабочего плана. За графическую составляющую отвечает ускоритель Adreno 640, который отлично показал себя в синтетических тестах и реальных сценариях использования. Проблем с производительностью быть не должно, ведь это самая высокая мощность на рынке.

Особенности

Поддерживать производительность смартфона в базовой комплектации будет оперативная память объемом 6 гигабайт. Этого предостаточно, чтобы вы могли спокойно играть в любые игры и не ощущать проблем с частотой кадров или чем-то еще. Встроенная память в данной версии представлена накопителем на 128 гигабайт, чего тоже предостаточно для хранения личного контента. Кроме того, есть еще две версии с объемом оперативной памяти 8 гигабайт. Это немного больше и если вы часто запускаете массу игр одновременно, после чего отправляете их в фоновый режим, то это идеальный вариант. Встроенная память у данной модели представлена накопителем на 128 или 256 гигабайт. И, конечно, есть топовая версия, которая порадует вас 12 гигабайтами оперативной памяти и накопителем на 256 гигабайт. Это версия для тех, кто хочет максимум возможностей от своего смартфона. Хотя, конечно, это уже перебор.

Итог

Смартфон может порадовать потенциального покупателя довольно привлекательным дисплеем с диагональю 6,39 дюйма. Стоит отметить, что это полноценный экран без каких-либо вырезов и прочих ненужных декоративных элементов, вы получаете полноценный дисплей. Разрешение составляет 2340 на 1080 точек, картинка довольно плотная и яркая, нет проблем с детализацией. Играть на таком экране одна радость, плюс вы всегда можете с удовольствием почитать книгу или посмотреть фильм в высоком разрешении. Также стоит отметить новую фирменную систему охлаждения, которая позволяет вам играть в игры и не переживать о слишком уж высоких температурах корпуса. Это важно для игрового устройства.

За базовую версию игрового смартфона просят довольно адекватную сумму денег — всего 480 долларов. Это позволит вам с удовольствием играть в любые современные игры, получать от этого удовольствие и не думать про апгрейд ближайшие три года точно. С другой стороны, за типовую модель с невероятным объемом оперативной памяти, просят всего 630 долларов. То есть, всего за 180 долларов вы получаете настоящего игрового монстра, к которому можно купить геймпад и запросто забыть о игровых компьютерах или консолях на очень длительный период. И это действительно круто.